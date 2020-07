Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Eine Limousine im deutschen Stil, aber ohne die ganze Verantwortung. Ein italienisches Auto, aber ohne den Flair. Luxuriös, aber bodenständig. Aufregend, aber banal. Sportlich, aber langweilige. Sie müssen nie wieder eine Entscheidung treffen. Der Lampadati Komoda ist ein Hochleistungsluxuswagen für Bestimmer, die alles und nichts wollen.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Sportwagen Lampadati Komoda auf dem Podium (Preisfahrzeug), der im Rahmen des The Diamond Casino Heist-Updates am 12. Dezember 2019 in das Spiel integriert wurde. Regulär könnt ihr das Fahrzeug bei Legendary Motorsport zum Preis von $1.700.000 erwerben.

Hinweis: Schließt das Diamond-Casino-Raubüberfallfinale als Anführer mit diesem Fahrzeug ab, um so den Einkaufspreis $1.275.000 freizuschalten.

Der Supersportwagen Lampadati Komoda in GTA Online

Der Komoda ist direkt dem Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nachempfunden, mit geringfügigen Einflüssen späterer BMW-Modelle wie dem 3er und dem 5er. Der Kühlergrillbereich bezieht sich auf den Toyota Crown 2018 (S220). Die Rücklichter ähneln denen des Kia Optima der dritten Generation.

Der Komoda verfügt über ein besonderes Design am vorderen Ende, wo der Kühlergrill von einer schwarzen Verkleidung umgeben ist, die auch mit den Scheinwerfern verbunden ist. Der untere Teil verfügt über ein Carbon-Detail direkt unter dem Kühlergrill. An den Seiten befinden sich schwarze Verzierungen an den vorderen Kotflügelöffnungen und an den Fenstern sowie halb lackierte Rückspiegel.

Die Felgen sind identisch mit denen des Adder; Im Gegensatz zum Adder sind diese Felgen jedoch lackiert und nicht verchromt.

Gutes Handling mit dem Lampadati Komada

Der Sportwagen ist insgesamt ein ziemlich abgerundetes Auto, der für viele Situation geeignet ist. Neben einer hohen Geschwindigkeit samt hoher Beschleunigung dürft ihr euch über ein gute Handling freuen, auch wenn der Wagen von Zeit zu Zeit leicht rutscht.

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.700.000 (Einkaufspreis: $1.275.000)

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare. Nehmt außerdem gerne an unserem Quiz zu „GTA 5“ teil.