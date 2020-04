Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Die Zukunft ist da, und sie hat Flügeltüren. Nie wieder müssen Sie sich zwischen der sich windenden Panoramastraße und dem majestätischen Gefühl des Fliegens entscheiden. Nie wieder verspüren Sie diese Panikattacke, wenn Sie aus Versehen von einer Klippe fahren. Mit nur einem Knopfdruck schweben Sie über Berge, Bäume, Haie, über Ihre mit offenem Mund gaffenden Konkurrenten und alles andere wozu Sie Lust haben, hinweg.“ Bitte beachten: Dieses Fahrzeug kann in der Fahrzeugwerkstatt der mobilen Kommandozentrale oder Avenger modifiziert werden.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der flugfähige Sportwagen Pegassi Tempesta auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Fahrzeug im Spiel bei Warstock Cache & Carry für stolze $4.721.000 erwerben.

Hinweis: Schließt die Vorbereitungsmission Lauschangriff im Weltuntergangs-Raubüberfall als Anführer ab, um den Einkaufspreis (3.550.000 GTA-Dollar) für dieses Fahrzeug freizuschalten.

Mit diesem Trick gewinnt ihr am Glücksrad

Es gibt in „GTA Online“ einen Trick, um am Glücksrad mit hoher Wahrscheinlich das Podiumsfahrzeug abzustauben. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag:

100% Gewinnchance mit diesem Trick? Wir wagen den Selbstversuch am Glücksrad in GTA Online

Der Deluxo in GTA Online

Der Deluxo basiert auf dem DeLorean DMC-12, obwohl verschiedene Unterschiede festzustellen sind, darunter Rücklichter, die eher an Ferraris doppelte kreisförmige Rücklichter aus vielen Modellen der 1970er und 1980er Jahre erinnern, Scheinwerfer und Karosserieformen, die denen eines Renault Alpine GTA ähneln / A610 und ein breiteres Spektrum an Farben. Der Deluxo ähnelt auch einem Audi Quattro (1980-1991) und verfügt wie der Quattro über einen Allradantrieb mit Frontmotor. Es scheint außerdem Ähnlichkeiten mit dem Volkswagen Corrado von 1990-1994 zu geben, insbesondere die Form.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Der Deluxo kann in „GTA Online“ fliegen und ist näher an seiner fiktiven Iteration aus der Back To The Future-Serie, der DeLorean-Zeitmaschine (abzüglich der charakteristischen Geräte auf der Rückseite). Das Auto verfügt über versenkbare Räder, die dem Blazer Aqua ähneln, und Flügel, die sich genauso verhalten wie die des Oppressor.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare. Nehmt außerdem gerne an unserem Quiz zu „GTA 5“ teil.