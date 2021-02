GTA Online: Dieses neue Fahrzeug schenkt euch Rockstar Games ab sofort!

Rockstar Games feiert in den kommenden vier Wochen das Rekordjahr für GTA Online mit zahlreichen Geschenken und Boni für alle Spieler. Zum Beginn der Feier schenkt euch der Entwickler den robusten Off-Roader Dinka Verus, den ihr euch kostenlos bei Warstock Cache & Carry abholen könnt – allerdings nur bis zum 3. März.

Selbstverständlich winken in dieser Woche auch wieder eininge Boni. Doppelte GTA$ sowie RP gibt es aktuell für Kontaktmissionen, Open-Wheel-Rennen und Biker-Verkaufsmissionen. Gleich dreifache Gehälter gibt es für alle Mitarbeiter und Leibwächter.

Dieses Geschenke gibt es jetzt in GTA Online

Neben dem Dinka Verus könnt ihr euch außerdem ein Dinka-T-Shirt und eine neonfarbene Naht-Schutzmaske sichern. Erledigt in den nächsten Tagen Casinoarbeit in „GTA Online“ und die Maske gehört euch! Das T-Shirt schaltet ihr in dieser Woche durch Spielen frei. Alle Belohnungen sollten innerhalb von 72 Stunden geliefert werden.

Die Peyote-Pflanzen sind zurück

Ab sofort könnt ihr in „GTA Online“ wieder die seltene Peyote-Pflanze finden, um euch in ein Tier zu verwandeln. Hier haben wir euch alle Fundorte aufgelistet.

Das neue Preisfahrzeug in GTA Online

Im Diamant Casino & Resort könnt ihr in dieser Woche am Glücksrad neben GTA&, Kleidung oder Geheimpreisen den Överflöd Tyrant gewinnen. Wir drücken euch die Daumen!

Rabatte

Unzählige Schnäppchen warten in Los Santos auf euch, darunter ein Penthouse im Diamond, ein MC-Clubhaus, Biker-Unternehmen und die Arenawerkstatt.

50 % Rabatt:

Master-Penthouse

MC-Clubhäuser

Biker-Unternehmen

Arenawerkstatt



40% Rabatt:

Benefactor BR8

Declasse DR1

Progen PR4

Ocelot R88

Rabatte auf ausgewählte Fahrzeuge

50 % Rabatt:

RC Bandito

Ferngesteuerter Invade-And-Persuade-Panzer

BF Ramp Buggy

Mammoth Thruster

25 % Rabatt:

RO-86 Alkonost

Grotti Itali RSX

Prime Gaming

Alle, die „GTA Online“ spielen und ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 80 Prozent auf den Dewbauchee Vagner und 70 Prozent auf den düsenbetriebenen Coil Rocket Voltic.