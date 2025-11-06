GTA+ Abo – Spiele GTA Online ohne Spielbesitz jetzt möglich

Rockstar Games hat kürzlich ein aufregendes neues Feature für ihren monatlichen Abonnementdienst GTA+ vorgestellt. Nun kannst du GTA Online spielen, ohne das Spiel selbst zu besitzen. Dieses Angebot ist für nur 7,99 € im Monat erhältlich und bietet dir vollen Zugang zu allen Vorteilen von GTA Online, die Teil von GTA+ sind.

Was bietet ein GTA+ Abonnement?

Welche Plattformen unterstützen GTA+? GTA+ ist exklusiv für die Xbox Series X|S, PS5 und die PC Enhanced Version verfügbar. Das bedeutet, dass du GTA Online mit diesem Abonnement nur auf Xbox Series X|S und PS5 spielen kannst. Beachte, dass du zusätzlich ein aktives PlayStation Plus oder Xbox Game Pass Abonnement benötigst, um GTA Online zu spielen.

Rockstar Games betont die Vorteile für diejenigen, die noch nicht Teil der Millionen von GTA Online-Spielern auf PS5 und Xbox Series X|S sind. Jetzt sei der perfekte Zeitpunkt, um die zahlreichen Upgrades und Verbesserungen zu erleben und Zugang zu einer Reihe von speziellen GTA Online Vorteilen sowie weiteren Rockstar Games Titeln in der GTA+ Spielebibliothek zu erhalten.

Was ist Teil der GTA+ Spielebibliothek?

Welche Spiele sind neben GTA Online verfügbar? Als Teil von GTA+ kannst du nicht nur GTA Online spielen. Die Spielebibliothek umfasst auch Titel wie Red Dead Redemption, L.A. Noire und die GTA Trilogie. Kürzlich wurden auch GTA Vice City und GTA III für mobile Geräte zum Service hinzugefügt.

Es bleibt spannend zu sehen, ob Rockstar in Zukunft Red Dead Online dem Service hinzufügen wird. Zudem stellt sich die Frage, wie GTA+ in das kommende GTA VI integriert werden könnte. Ein Hinweis auf diese Integration war kürzlich kurzzeitig im PS5 Store Listing von GTA 6 sichtbar, bevor er entfernt wurde.

Wie beeinflusst GTA+ die Zukunft von Rockstar Games?

Welche Entwicklungen sind für GTA+ zu erwarten? Die Einführung von GTA Online in das GTA+ Abonnement könnte ein Hinweis auf zukünftige Erweiterungen des Dienstes sein. Es wird spekuliert, dass Rockstar Games weitere Titel und Services in GTA+ integrieren könnte, was das Angebot noch attraktiver machen würde.

GTA Online ist seit seiner Veröffentlichung am 1. Oktober 2013 ein zentraler Bestandteil der Gaming-Community. Es bietet eine offene Welt, in der bis zu 30 Spieler in San Andreas kooperativ oder wettbewerbsorientiert spielen können. Seit dem Launch hat das Spiel zahlreiche kostenlose Updates erhalten, die das Gameplay und den Inhalt erweitern.

