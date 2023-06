GTA 6: Rockstar verteilt mysteriöse Hinweise im GTA Online Update

Das neueste Update von GTA-Online könnte Hinweise auf GTA 6 enthalten. Fans glauben in den neuen Inhalten des San Andreas Mercenaries Update Informationen zum neuen Titel von Rockstar Games gefunden zu haben.

Ist das ein neuer Teaser für GTA 6?

Die „GTA“-Reihe des Videospielentwicklers Rockstar Games gehört wohl zu den beliebtesten der Welt. Umso mehr muss Rockstar darauf achten, dass deren Produkte erstklassige Qualität haben. Der Release der GTA Trilogy, mit den Klassikern GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas, war mehr als katastrophal. In unserem Test waren wir uns sicher, dass diese „Meisterwerke solche Remaster nicht verdient haben“.

Die Erwartungen der Fans in einen neuen Eintrag in die Reihe sind also mehr als hoch. Rockstar nimmt sich auch so viel Zeit wie möglich mit der Entwicklung für „GTA 6“, mehr als ein Jahrzehnt wird schon darauf gewartet.

Während Fans also sehnsüchtig auf das nächste „Grand Theft Auto“ warten, scheint Rockstar ein paar Hinweise auf das was kommt in ihrem wahrscheinlich bisher beliebtesten Spiel zu verstecken. Seit gestern ist das brandneue Update „San Andreas Mercenaries“ für „GTA Online“ erhältlich, das neue Missionen, Fahrzeuge und Quality-of-Life-Updates enthält.

Dabei ist natürlich auch neue Kleidung, was normalerweise nichts Schockierendes ist, diesmal aber ein Geheimnis enthält. Es existiert jetzt eine neue Kleidungskategorie, die einfach nur mit „???“ betitelt ist. Darunter findet sich ein T-Shirt mit einer Reihe von seltsamen Symbolen und Zahlen darauf.

Fans haben die Zahlen auf dem Shirt als Code entschlüsselt, der „ONE DAY WILL REVEAL ALL“ bedeutet, zu Deutsch: „Eines Tages wird sich alles aufklären“. Viele glauben, dass dies der erste einer Reihe von Teasern für „GTA 6“ sein könnte.

Doch nur Anspielungen auf Halloween-Inhalte?

Andere glauben, dass es sich hierbei um eine Anspielung auf kommende Halloween-Inhalte in „GTA Online“ handelt, da Rockstar bereits große Pläne für ein solches Update im Laufe des Jahres angedeutet hat.

Dataminer auf Twitter wollen nun herausgefunden haben, dass einige Daten im Spiel darauf hindeuten, dass die Hinweise etwas mit UFOs zu tun haben könnten. Das wäre keine Überraschung, denn Rockstar Games spielt schon seit einiger Zeit mit der Idee einer Alien-Invasion in „GTA Online“, hat sich aber nie wirklich für eine Invasion im großen Stil entschieden.

Einige weitere Assets im Spiel enthielten Nummern, auf welchen „Connect The Lines“ (etwa: „Verbinde die Hinweise“) und „We are Watching“ („Wir beobachten“) steht, zusätzlich zu einer Reihe von Halloween-Inhalten, die später in diesem Jahr erscheinen werden.

