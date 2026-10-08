GTA 6: Wer zu Jason wechselt, kann ihn nackt unter der Dusche erwischen

In GTA 6 soll die Beziehung zwischen Jason und Lucia auch abseits der Story-Missionen eine Rolle spielen. Neue Details zeigen, wie Rockstar den gemeinsamen Alltag gestaltet: Die beiden können sich Nachrichten schreiben, getrennt unterwegs sein und spontan wieder zusammenkommen. Wer auf Kontaktversuche überhaupt nicht reagiert, muss allerdings mit kleinen Auswirkungen auf die Beziehung rechnen.

Die Informationen stammen aus dem inzwischen vollständig veröffentlichten IGN-Interview mit Rockstars Entwicklungschef Rob Nelson.

Jason und Lucia bleiben auch getrennt in Kontakt

Während ihr einen der beiden Charaktere steuert, könnt ihr den anderen anrufen oder ihm schreiben. In einem gezeigten Beispiel meldet sich Jason bei Lucia, die daraufhin ankündigt, zu ihm zu kommen.

Ihr müsst aber nicht ständig gemeinsam durch Leonida ziehen. Laut Nelson können die beiden auch einen ganzen Tag getrennt verbringen. Meldet sich der andere Charakter abends und kündigt an, schlafen zu gehen, genügt eine kurze Antwort.

Nachrichten vollständig zu ignorieren, kann die Beziehung dagegen leicht beeinträchtigen. Wie stark diese Auswirkungen ausfallen oder wie das Spiel sie konkret darstellt, erläutert Nelson an dieser Stelle nicht.

Ein Charakterwechsel kann unter der Dusche enden

Auch beim Wechsel zwischen den Protagonisten laufen deren eigene Routinen weiter. Jason kann sich beispielsweise im gemeinsamen Zuhause aufhalten oder andernorts beschäftigt sein.

Während der Vorführung erwischt Nelson ihn beim Wechsel tatsächlich nackt unter der Dusche. Damit liefert die Demonstration ein weiteres Beispiel für Alltagssituationen, in denen ihr die Figuren antreffen könnt. Ein verpflichtendes Hygiene-System lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Ein Mann im Müllcontainer sorgt für eine ungewöhnliche Begegnung

Eine weitere Szene dreht sich um Lucia und einen Mann in einem Müllcontainer. Ihr könnt entscheiden, ob ihr ihm Pillen gebt. Bei einer späteren Begegnung kann er euch mit juristischen Ratschlägen versorgen. Sogar zu ihm in den Container zu steigen, ist möglich.

Solche Begegnungen ergänzen die größeren Missionen um kleine Entscheidungen und ungewöhnliche Situationen beim Erkunden der Spielwelt.

Social Media ist nutzbar, eigene Posts sind ausgeschlossen

Auch die Social-Media-Funktionen werden konkreter: Über Snapmatic könnt ihr Accounts folgen und Beiträge durchstöbern. Eigene Posts als Jason oder Lucia sind hingegen nicht vorgesehen.

Nelson begründet diese Einschränkung damit, dass die beiden als Paar auf der Flucht sind. Ihr könnt also beobachten, was andere veröffentlichen, ohne selbst zum aktiven Content-Creator in Leonida zu werden.

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