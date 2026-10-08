GTA 6 könnte Discord verwandeln und Nitro-Nutzer hätten länger etwas davon

Discord könnte rund um den Start von GTA 6 einen passenden neuen Look bekommen. Ein Dataminer berichtet von einer geplanten Werbeaktion, die ein App-Icon, ein Theme und eine besondere Schriftart im Stil des Rockstar-Spiels umfassen soll. Auch konkrete Termine seien bereits im Code hinterlegt.

Die Informationen stammen von Wumpus Central, einem Account, der über Discord-Neuerungen und Datamining-Funde berichtet. Eine offizielle Ankündigung der Aktion steht bislang aus.

GTA-6-Look für Discord soll im November starten

Laut Wumpus Central trägt die zeitlich begrenzte Kampagne intern den Namen „Hexagon“. Sie soll mehrere Möglichkeiten bieten, Discord optisch an GTA 6 anzupassen:

Ein GTA-6-App-Icon

Ein Discord-Theme im GTA-6-Stil

Eine besondere Schriftart für den Anzeigenamen

Als Starttermin nennt der Account den 17. November 2026 um 18 Uhr UTC, also 19 Uhr deutscher Zeit. Da die Angaben aus einem Datamining-Fund stammen, können sich Termine und Umfang bis zur Veröffentlichung noch ändern.

Nitro-Nutzer sollen den Look länger verwenden können

Interessant ist vor allem die unterschiedliche Laufzeit. Für Nutzer ohne kostenpflichtiges Abo soll die Kampagne am 8. Dezember 2026 enden. Bei Discord Nitro ist dagegen der 15. Februar 2027 als Enddatum angegeben.

Demnach könnten Nitro-Abonnenten die Anpassungen deutlich länger nutzen. Welche Elemente für kostenlose Accounts zugänglich wären und ob für einzelne Funktionen weitere Voraussetzungen gelten, geht aus dem veröffentlichten Beitrag allerdings nicht hervor.

Eine zusätzliche Quest könnte folgen

Wumpus Central erwähnt außerdem eine mögliche Discord Quest, die während der Kampagne erscheinen könnte. Solche Aktionen verbinden bestimmte Aufgaben mit einer Belohnung.

Für die angebliche GTA-6-Quest sind bislang jedoch weder die Aufgabe noch der konkrete Gewinn bekannt. Der Dataminer stellt auch ihr Erscheinen weniger eindeutig dar als die übrigen Bestandteile der Kampagne.

Ob es dabei um Discord-Kosmetik, einen anderen Bonus oder eine Belohnung im Spiel gehen könnte, bleibt offen. Zunächst deutet der Fund vor allem auf eine zeitlich begrenzte optische GTA-6-Aktion innerhalb von Discord hin.

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