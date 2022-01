GTA 5-Port für PS5 und Xbox Series X/S wird wohl noch einmal verschoben

GTA-Fans bekommen dieses Jahr nach den katastrophalen Ports der PS2-Klassiker hoffentlich wieder ein Spiel in gewohnter Qualität. Der Hoffnungsträger dafür ist die Portierung von GTA 5 und GTA Online auf die PS5 und Xbox Series X/S.

Fans haben sich nach einer Verschiebung letztes Jahr bereits den März angekreuzt. Jetzt könnte die Wartezeit noch einmal verlängert werden.

GTA 5 für die neuen Konsolen lässt wohl länger auf sich warten

Nachdem die erste Verschiebung schon bei Fans für Unmut sorgte und die dafür im gleichen Zeitraum veröffentlichte GTA Trilogy nicht überzeugen könnte, haben viele auf den März 2022 gewartet. Jedoch meldete sich jetzt ein Dataminer namens Matheusbr9895_ zu Wort:

· Eu recebi algumas informações Recentemente referente ao título: Grand Theft Auto V: Expanded And Enhanced.



· O desenvolvimento foi complicado. No momento segue sendo em março, Mas há grandes chances que seja adiado para Abril/Maio.



· Um Artigo R* chegando em breve. — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) January 15, 2022

Via Google Translate sagt er:

„Ich hab kürzlich Informationen zu GTA 5: Expanded and Enhanced erhalten.



Die Entwicklung ist kompliziert. In diesem Moment ist [die Veröffentlichung] noch im März, aber es gibt hohe Chancen, dass es auf April/Mai verschoben wird.“

Er möchte erfahren haben, dass der erweiterte Ports von „GTA 5“ wohl eine komplizierte Entwicklung bereits hinter sich hat. Deshalb spekuliert er, dass eine Verschiebung aus dem März in den April oder Mai sehr gut möglich ist. Um das anzukündigen, sollen in den kommenden Tagen ein Artikel direkt von Rockstar Games erscheinen.

Was sind das für Probleme? Laut Matheusbr9895_ geht es wohl vor allem um die Online-Komponente. Der vorherige Plan war nur ein Standalone-Release von GTA Online sowie ein einfacher GTA 5-Port ohne Erweiterungen. Aber da „GTA Online“ sich immer weiter entwickelt, verbessern sie jetzt intern einiges an der Engine und weiteren technischen Details. Dadurch soll es deutlich länger dauern, als Rockstar es eigentlich geplant hat, um das beliebte Spiel auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S zu bringen.

Am Ende könnte die Verschiebung des Spiels also eigentlich positiv sein, da so das mittlerweile über acht Jahre alte Spiel hoffentlich umfänglicher verbessert wird. Zudem plant Rockstar sehr wahrscheinlich weitere Inhalte für GTA Online, die ebenfalls von einer überarbeiteten Engine am Ende profitieren könnten.

Falls es also letztlich zu einer Verschiebung kommen sollte, dann werden wir in Kürze hier auf PlayCentral.de berichten. Zudem könnte die neue Wartezeit dafür sorgen, dass wir hoffentlich kein Disaster geboten bekommen, wie zuletzt bei der GTA Trilogy: