GTA 5: Schauspieler von Franklin veröffentlicht Buch über seine Zeit bei Rockstar

Gerade erst erschien Grand Theft Auto 5 für die Next-Gen-Konsolen und auch der nächste Ableger von Rockstars erfolgreicher Open-World-Gangster-Simulation wurde vor einiger Zeit offiziell angekündigt.

Es ist also der perfekte Zeitpunkt um auf die Geschichte des prägenden Videospiels zurückzuschauen, das erstmals 2013 auf den Markt kam und seitdem unzählige Spieler*innen in seinen Bann zog. Und was würde sich dafür besser eignen als ein exklusiver Blick hinter die Kulissen?

Game Changer: Franklin-Schauspieler lockt mit Hintergrundwissen über GTA 5

Genau den verspricht Shawn Fonteno, der Schauspieler hinter Franklin Clinton, einem der Protagonisten von GTA 5, in seinem frisch erschienenen Buch namens „Game Changer“. Darin finden sich nicht nur ausführliche Infos über Fontenos Leben, sondern auch über seine Zeit bei Rockstar.

Der Untertitel „Mein Weg von der Straße auf deine Videospielkonsole“ ist dabei bereits maßgebend für die Geschichte, die Fonteno erlebt hat und in seinem Buch schildert. Der 53-Jährige war nämlich vor seiner Rolle als Franklin gar kein Schauspieler.

Game Changer the book 3/24/22 pic.twitter.com/fI51cNRDUh — Shawn Fonteno (@Shawn_Fonteno) March 21, 2022

Stattdessen habe Rockstar ihn rekrutiert, weil er durch seine Lebenserfahrungen eine authentische Wahl für die Rolle gewesen sei. Abseits von Fontenos Lebensgeschichte ist das Werk aber sicher auch interessant für Rockstar-Fans, weil sie so einen nie zuvor gesehenen Einblick hinter die Kulissen des Entwicklerstudios erhalten.

Das Buch bekommt ihr online oder bei eurer gut sortierten Buchhandlung nebenan für rund 20 Euro, bislang ist Game Changer aber ausschließlich auf Englisch verfügbar.