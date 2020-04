Wie Phil Harrison, der Vizepräsident und GM von Google Stadia, nun in einem Blogeintrag verlauten ließ, wird Google Stadia für bestimmte Zeit kostenlos in der Pro-Variante zur Verfügung gestellt. Grund dafür ist die anhaltende Corona-Pandemie, die die Menschen dazu bringt, zu Hause zu bleiben und der Gefahr somit aus dem Weg zu gehen.

Da sich viele Menschen bei anhaltendem Aufenthalt zu Hause jedoch schnell isoliert und einsam fühlen können, was zu Depressionen führen kann, versuchen die großen Unternehmen im Entertainment-Sektor ihren Beitrag zu leisten.

Deshalb klingt sich nun Google mit dem neuen Streamingprodukt Stadia ein. Wie Harrison erklärt, kann man über Videospiele wunderbar mit Freunden in Kontakt bleiben. So könnt ihr zumindest noch gemeinsame Erlebnisse in den weitreichenden Onlinewelten machen, die euch ebenfalls mit euren Freunden verbinden und euch näherbringen, wenn es aktuell schon nicht anders geht.

Google Stadia für 2 Monate kostenlos

Google schaltet nun für viele Spieler auf der Welt die Premium-Variante Stadia Pro frei. In den nächsten 14 Tagen könnt ihr also ohne Kosten den im Grunde kostenpflichtigen Dienst aktivieren, um auf neun Games zugreifen, die in Stadia Pro enthalten sind. Einmal aktiviert, könnt ihr den Dienst dann ganze zwei Monate nutzen. Ihr könnt dann zum Beispiel „GRID“, „Destiny 2: The Collection“ oder „Thumper“ spielen. Dies gilt in 14 Ländern, zu denen Deutschland jedoch dazu zählt.

Beachtet jedoch, dass ihr selbst ohne Kosten ein Abonnement abschließt für diese Zeit. Wenn ihr also nichts bezahlen möchtet nach der abgelaufenen Zeit, solltet ihr vorab wieder kündigen.

Und so einfach aktiviert ihr eure Kostprobe von Stadia-Pro:

Auf Stadia.com anmelden Stadia-App für Android oder iOS herunterladen Auf dem Laptop, Desktop-PC oder einem Tablet mit Chrome OS einen Controller oder Maus und Keyboard via USB anschließen Ausgewählte Games zocken

Wir wünschen euch viel Spaß, allerdings solltet ihr euch vor Augen führen, dass die Spielwahl selbst in der Pro-Variante nicht allzu groß ist auf Google Stadia. Zumindest könntet ihr zum Beispiel Destiny 2 mit euren Freunden spielen.

Beachtet jedoch, dass die übertragene Auflösung von 4K auf 1080p gedrosselt wurde seitens Google, um den generellen Traffic in Zeiten der Corona-Krise entgegenzuwirken.