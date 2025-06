Godzilla Minus One-Fortsetzung – Dreharbeiten könnten 2025 starten

Godzilla Minus One hat sich als einer der erfolgreichsten Filme in der langen Geschichte der Toho-Godzilla-Franchise erwiesen. Mit der Veröffentlichung des Films im Jahr 2023, als Teil der Reiwa-Ära und zur Feier des 70. Jubiläums der Franchise, hat er sowohl in Japan als auch international immense Erfolge erzielt. Die Fortsetzung zu diesem Blockbuster scheint schneller als erwartet in Produktion zu gehen, da Berichte darauf hinweisen, dass die Dreharbeiten bereits im August 2025 beginnen könnten.

Früher Beginn der Dreharbeiten?

Warum könnte die Fortsetzung schneller in Produktion gehen? Laut Einträgen auf einer Filmproduktions-Recruitment-Website ist die Fortsetzung von Godzilla Minus One eines der Projekte, die im Rahmen eines von der japanischen Behörde für kulturelle Angelegenheiten in Auftrag gegebenen Programms gestartet werden. Dieses Programm soll ausgewählten Praktikanten die Möglichkeit bieten, den Filmproduktionsprozess besser kennenzulernen. Die genaue Bedeutung der auf der Website angegebenen Zeitspanne von „Anfang August bis Ende Dezember 2025“ bleibt unklar, könnte aber auf einen baldigen Beginn der Dreharbeiten hindeuten.

Toho hatte bereits im letzten Herbst angekündigt, dass sich ein neuer Film in der Entwicklung befindet. Die schnelle Rückkehr zur Produktion eines so großen Projekts scheint eine logische Folge des enormen Erfolgs von Godzilla Minus One zu sein. Toho plant, mindestens eine Milliarde Euro in die Erweiterung des Godzilla-Universums in verschiedenen Projekten zu investieren. Dies deutet darauf hin, dass die Bewegung hin zu einer Fortsetzung tatsächlich schneller erfolgen könnte, als du es erwarten würdest.

Was wissen wir über die Fortsetzung?

Welche Details sind bisher bekannt? Bei der Ankündigung einer neuen Fortsetzung wurde bestätigt, dass Takashi Yamazaki zurückkehren wird, um das Projekt zu schreiben und zu leiten. Ein Veröffentlichungsdatum oder -fenster wurde noch nicht festgelegt, und es ist unklar, ob es sich um eine direkte Fortsetzung handelt oder ob ein neuer Godzilla eingeführt wird. Yamazaki erwähnte:

„Wir drehen einen neuen Godzilla-Film!… Ich freue mich sehr über diese Aufregung. Es gibt so viele Kinder hier. Godzilla hat sich allmählich zu etwas für Erwachsene entwickelt, daher ist es wirklich gut für Godzillas Zukunft, dass die nächste Generation wächst.“

Interessanterweise lehnte der Regisseur andere Projekte ab, um sich auf den neuen Godzilla-Film zu konzentrieren. Er gab bekannt:

„Godzilla Minus One lief ein wenig zu gut, und es sind viele Hürden aufgetaucht. Ich habe alle möglichen großartigen [Film]-Angebote erhalten… Ich kann dir nicht sagen, welche Angebote das waren. Ich habe sie unter Tränen abgelehnt, weil sie einen neuen Godzilla-Film machten.“

Was sind deine Gedanken zur schnellen Rückkehr von Godzilla auf die große Leinwand? Teile deine Meinung in den Kommentaren!