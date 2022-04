Ghostwire Tokyo: Trophäen-Leitfaden – So holt ihr euch Platin

Ghostwire Tokyo ist vor kurzem erschienen und ermöglicht es euch natürlich wieder eine Platin-Trophäe zu ergattern. Wir fassen deshalb für euch zusammen, was ihr dafür tun müsst und worauf ihr besonders achten solltet.

So viele Trophäen hat Ghostwire Tokyo

Der gesamte Satz an Trophäen besteht insgesamt aus 57 Erfolgen, die ihr erhalten könnt. So sind sie verteilt:

1x Platin

2x Gold

4x Silber

50x Bronze

Wie lange dauert Platin? Die Seite PowerPyx gibt „Ghostwire Tokyo“ einen Schwierigkeitsgrad von 3/10 und ihr werdet knapp zwischen 35 bis 45 Stunden brauchen. Das Gute ist, dass ihr nur einen Durchgang benötigt, da ihr alles wiederholen und nach der Story sammeln könnt. So könnt ihr euch erst einmal im eigenen Tempo durch die Geschichte kämpfen und danach auf Trophäen konzentrieren.

Ghostwire Tokyo: Die komplette Trophäenliste im Leitfaden

Alle Platin-, Gold- und Silber-Trophäen in Ghostwire Tokyo

Name der Trophäe Beschreibung Ghostwire: Tokioter (Platin) Erhalte alle Trophäen. Shibuyas Held (Gold) Schließe die Haupthandlung ab, nachdem du 100 % der Geister in der Stadt übertragen hast. Trendsetter (Gold) Erhalte alle Gegenstände für das Outfit-Menü (Bonusinhalte ausgenommen). Erlösung für alle (Silber) Übertrage 100 % der Geister in der Stadt. Wunscherfüller (Silber) Schließe alle Nebenmissionen ab. Sammler (Silber) Erhalte alle Relikte. Überwältigende Kraft (Silber) Erhalte alle Gebetsketten.

Ghostwire Tokyo-Spielzeit: Wie viele Spielstunden erfordert der Titel?

Alle 50 Bronze-Trophäen in Ghostwire Tokyo

Name der Trophäe Beschreibung Helfende Hand Übertrage 25 % der Geister in der Stadt. Retter Übertrage 50 % der Geister in der Stadt. Problemlöser Schließe eine Nebenmission ab. Wegbereiter Reinige ein Torii. Befreier Reinige alle Torii. Schatzjäger Erhalte ein Relikt. Körper und Geist Schalte alle Geisteskräfte frei. Auf einer Wellenlänge Steigere deine Synergiestufe auf das Maximum Wie meine Westentasche Entdecke alle Wahrzeichen. Echo der Vergangenheit Erhalte eine Sprachaufnahme. Die ganze Wahrheit Erhalte alle Sprachaufnahmen. Yokai sei Dank Erhalte ein Magatama. Durch vereinte Kräfte Erhalte alle Magatama. Spiritualität am Straßenrand Bete zu einer Jizo-Statue. Pilger Bete zu allen Jizo-Statuen. Auf den Pelz gerückt Finde alle vermissten Tanuki. Schlemmer Erhalte alle Speisen und Getränke mindestens einmal. DJ Akito Erhalte alle Musikstücke. Talismanie Erhalte alle Talismane. Unbändiger Geist Erhalte die maximale Anzahl an Katashiro. Die Besuchszeit ist vorbei Besiege jeden Typ von Besucher. Herzensbrecher Besiege einen Besucher, indem du seinen Kern extrahierst. Seelenbrecher Besiege 50 Besucher, indem du ihre Kerne extrahierst. Auf einen Schlag Besiege mindestens 5 Besucher gleichzeitig, indem du ihre Kerne extrahierst. Heiße Angelegenheit Besiege mindestens 3 Besucher gleichzeitig, indem du einen roten Ätherkristall explodieren lässt. Leiser Tod Besiege insgesamt 200 Besucher mit schneller Auslöschung. Triff ins Schwarze Besiege insgesamt 50 Besucher mit Pfeil und Bogen. Ziele auf die Augen Besiege insgesamt 20 Besucher mit Kopfschüssen. Stehen geblieben! Besiege insgesamt 10 mit einem Betäubungstalisman betäubte Besucher mit schneller Auslöschung. Ein Gebüsch! Verstecke dich mithilfe eines Dickichttalismans und besiege dadurch 3 Besucher. Ganz ohne Deckung Besiege insgesamt 10 Besucher, indem du ihre Kerne mithilfe von Schwächungstalismanen freilegst und ausreißt. Blockmeister Führe insgesamt 30-mal perfektes Blocken aus. Im Einklang Bringe dich insgesamt 10-mal in Einklang mit KK. Kaufrausch Gib insgesamt 1.000.000 Meika aus. Fromm Lege insgesamt 10.000 Meika in Opferkästen. Anfang Schließe Kapitel 1 ab. Sorge Schließe Kapitel 2 ab. Verhältnis Schließe Kapitel 3 ab. Verzerrung Schließe Kapitel 4 ab. Trennung Schließe Kapitel 5 ab. Bindung Schließe Kapitel 6 ab. Ende Schließe die Haupthandlung ab. Tierliebhaber Streichle ein Tier. Hobbyfotograf Verwende den Fotomodus zum ersten Mal. Du würdest keinen Geist stehlen Beschütze erfolgreich mindestens 3 Bannwürfel in einem einzigen Kampf. Mach dir keine Sorgen Ziehe ein „Daikyo“-Omikuji. Zu zweit ist es besser als allein Verschmilz wieder mit KK, nachdem ihr getrennt wurdet. Scharfschütze Besiege einen Besucher mit einem Kopfschuss aus einer Distanz von mindestens 40 Metern. Ich schwebe! Bleibe durch Greifen und Gleiten mindestens 10 Sekunden in der Luft. Einsames Tsukimi Schaue mindestens 30 Sekunden lang den Mond an.

Ghostwire Tokyo – Kostenlose Visual Novel veröffentlicht, dient als wichtiges Prequel

Darauf müsst ihr noch achten für die Platin!

Hyakki Yako-Events: Im Laufe des Spiels könnt ihr an großen Orten im Spiel manchmal auf ein besonderes Event treffen. Diese Hyakki Yako sind im Grunde Geister-Paraden, die einen größeren Kampf starten, wenn ihr da reinlauft. Als Belohnung bekommt ihr dafür Geister, die ihr letztlich für die 100% benötigt.

Da das aber zufällige Events sind, solltet ihr in regelmäßigen Abständen per Schnellreise zur großen Kreuzung in Shibuya gehen und hoffen, dass ihr euch dadurch den Grind am Ende erleichtert. Ihr könnt die Paraden nutzen, um einige der Kampf-Trophäen zu holen.

Besiegt Forlorn und Forsaken: Die beiden Gegnertypen benötigt ihr für Die Besuchszeit ist vorbei. Das sind Kinder in gelben beziehungsweise roten Jacken. Sie tauchen zufällig auf und laufen weg, wenn ihr ihnen zu nahe kommt. Da es manchmal mehrere Stunden dauern kann, bis ihr sie wieder treffen könnt, solltet ihr eure Chance so schnell wie möglich nutzen, diese zu besiegen.

Point of no Return: Nach Kapitel 4 werdet ihr bereits gefragt, ob ihr wirklich weiter machen wollt, da ihr dann zuerst einmal nicht mehr in die Oberwelt zurückkehren könnt. Aber keine Sorge, denn nach der Story startet ihr wieder genau vor dem Point of no Return und dann ist es euch möglich, alle Nebenmissionen abzuschließen und sammelbare Items zu finden.

Mit diesen Tipps solltet ihr die Platin in „Ghostwire Tokyo“ erhalten können. Ob ihr wissen wollt, ob das Spiel euch gefallen könnte, dann schaut in unseren PlayCentral-Test rein:

Ghostwire Tokyo im TEST: Surrealer Tokio-Trip zwischen den Welten