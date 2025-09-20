Ghost of Yotei-Entlassung nach Mord-Kommentar – Was bedeutet das für Gamer?

In einer überraschenden Wendung innerhalb der Videospielbranche hat das Studio Ghost of Yotei einen seiner Entwickler aufgrund von Kommentaren über die Ermordung des politischen Aktivisten Charlie Kirk entlassen. Während eines Interviews bestätigte Brian Fleming, Mitbegründer von Sucker Punch Productions, dass diese Entscheidung getroffen wurde, nachdem der ehemalige Mitarbeiter Drew Harrison einen kontroversen Beitrag auf der Social-Media-Plattform Bluesky veröffentlicht hatte. Harrisons Beitrag nahm Bezug auf die Tat und beinhaltete eine Anspielung auf die berühmten Nintendo-Charaktere Mario und Luigi.

Die Reaktion des Studios

Wie reagierte Ghost of Yotei auf die Kommentare? Laut Fleming war die Entscheidung, Harrison zu entlassen, eine klare Haltung des Studios gegen das Feiern oder Verharmlosen von Mord. „Wir sind uns als Studio einig, dass das Feiern oder Verharmlosen eines Mordes für uns ein absolutes No-Go ist“, erklärte Fleming. Diese Aussage unterstreicht die strenge Haltung von Sucker Punch gegenüber ethischen und moralischen Standards innerhalb der Unternehmensstruktur.

Obwohl Harrison eine zehnjährige Karriere bei Sucker Punch vorweisen konnte, entschied sich das Studio dennoch für die Entlassung. Diese Entscheidung zeigt, dass die Unternehmenswerte über individuellen Beiträgen stehen. Ein Sony-Vertreter, der bei dem Interview anwesend war, lehnte es jedoch ab, weitere Details zu den Umständen der Entlassung preiszugeben.

Die breitere Kontroverse

Welche Auswirkungen hatte die Ermordung von Charlie Kirk? Der Mord an Charlie Kirk am 10. September 2025 hat nicht nur in den USA, sondern weltweit Wellen geschlagen. Bei einer Rede an der Utah Valley University wurde Kirk erschossen, was zu intensiven politischen Debatten und einer Vielzahl von Reaktionen führte. Der Fall wurde von vielen als Zeichen der zunehmenden politischen Gewalt in den USA gewertet.

Die Reaktionen auf diesen Vorfall waren geteilt. Während einige den Mord verurteilten, nutzten andere die Gelegenheit, um ihre politischen Ansichten zu äußern. Infolgedessen kam es zu mehreren Entlassungen in der Gaming-Industrie, darunter auch bei Sucker Punch und einem Community-Manager von Ready or Not, der ebenfalls für seine Kommentare entlassen wurde.

Die Zukunft von Ghost of Yotei

Was erwartet uns in Ghost of Yotei? Trotz der Kontroversen um das Studio bleibt das Interesse an ihrem kommenden Spiel, Ghost of Yotei, ungebrochen. Geplant für den Release am 2. Oktober 2025, führt dieses Action-Adventure die Tradition von Ghost of Tsushima fort und bietet den Spielern eine reiche und tiefgehende Spielerfahrung in der Umgebung von Hokkaido, Japan.

Mit einer Vielzahl an Waffen und neuen Gameplay-Elementen, darunter dynamische Wettereffekte und ein nicht-lineares Quest-System, verspricht Ghost of Yotei ein spannendes Abenteuer. Das Spiel wird exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und bietet auch einen Multiplayer-Modus, der 2026 als kostenloses Update erscheinen soll.

Ein Aufruf zur Diskussion

