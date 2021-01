Ghost of Tsushima-Fans helfen bei Reparatur von japanischem Schrein

Die Reparauturarbeiten am Toori-Tor des Schreins sollen im April 2021 beginnen und bis August 2021 abgeschlossen sein.

Und nicht nur das: Das eigentliche Ziel von 5 Millionen Yen (circa 39.570 Euro) wurde um über 500 % übertroffen . Insgesamt kamen über 27 Millionen Yen ( circa 214.500 Euro ) an Spenden zusammen.

Das war passiert: Im September 2020 sorgte ein Taifun für verheerende Schäden in Japan. Unter anderem wurde ein Toori-Tor zerstört, der zum historischen Watatsumi-Schrein auf der Insel Tsushima gehört. Dank vieler Helfer und Fans des Spiels „Ghost of Tsushima“ konnte das Crowdfunding-Projekt für die Reparatur innerhalb von zwei Monaten erreicht werden.

Dass Videospiele etwas Gutes bewirken können, beweist das PS4-Exclusive „Ghost of Tsushima“ mit Bravour. Zahlreiche Fans des Spiels unterstützten ein Crowdfunding-Projekt , mit dem ein japanischer Schrein repariert werden soll.

Ghost of Tsushima gehört ohne jeden Zweifel zu den ganz großen Highlights im vergangenen Gaming-Jahr und beeindruckte Spieler weltweit. Zahlreiche Fans des Samurai-Spiels halfen nun sogar bei der Rettung eines alten Bauwerks auf der echten japanischen Insel Tsushima .

