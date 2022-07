Getting Over It: HandOfBlood steckt nackt im Kessel und wir kommen nicht drüber hinweg

HandOfBlood gilt als einer der größten deutschen YouTuber und begeistert seine Zuschauer immer wieder mit neuen Ideen. Nun hat es der Streamer sogar zu internationaler Bekanntheit geschafft. Dafür musste er nichts weiter tun, als sich halbnackt in einen Kessel setzen und einen übergroßen Hammer zu schwingen. Was steckt hinter der verrückten Aktion?

Der ein oder andere mag vielleicht das Spiel Getting Over It (Steam) kennen. In dem Jump-‘n’-Run, das von Bennett Foddy entwickelt wurde, versucht der Spielcharakter Diogenes einen Berg zu erklimmen. Problem: Er sitzt in einem Kessel und hat lediglich einen großen Kletterhammer zur Hand. Klingt einfach, sieht spaßig aus, erfordert allerdings wahnsinnig viel Gefühl und vor allem Geduld.

HandOfBlood kommt ordentlich ins Schwitzen

Unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die dies nun mittels Bewegungssteuerung probieren. HandOfBlood setzt dem ganzen Szenario die Krone auf und sich dafür selbst in einen Kessel. Trotz nacktem Oberkörper gerät er ziemlich schnell ins schwitzen und hockt bald sprichwörtlich in der eigenen Brühe.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bekommt HandOfBlood allmählich ein Gefühl für seinen mächtigen Hammer und schwingt sich so über allerlei Hindernisse hinweg. Ein Mordsspaß für alle Zuschauer! Weniger hingegen für den YouTuber, der dank seiner eigenen Körperdünste auch noch mit einer Fliege kämpfen muss.

HandOfBlood philosophiert im Kessel

„Getting Over It“ sorgt bereits am Rechner für den ein oder anderen Wutausbruch. Dieser Moment, wenn man nach einer gefühlten Ewigkeit endlich ein Hindernis überwunden hat und anschließend durch eine unkontrollierte Bewegung wieder meterweit zurück katapultiert wird ist einfach unglaublich schmerzhaft.

Daher ist es nur allzu verständlich, dass HandOfBlood zuweilen in Rage gerät und seinem Ärger mit einem lauten „Scheiße“ Luft macht.

Auf die Frage, ob er ein erfülltes Leben habe, antwortet HandOfBlood: „Es ist ja alles eine Frage der Perspektive. Mal biste der Baum, mal der Hund, mal hockste nackt im Kessel. Das ist alles so scheiße.“

Sein Video wurde mittlerweile über 76.000 Mal angesehen. HandOfBlood mag es als Diogenes verkleidet nicht über den großen Berg geschafft haben. Nichtsdestotrotz erlangt er mit seinem neuesten Video sogar internationale Bekanntheit. So berichten unter anderem PCGamer und DualShockers vom deutschen YouTuber im Kessel.