Niantic und The Pokémon Company planen ein kleines Special für alle Mewtwo-Fans im Rahmen des Pokémon Days in Pokémon Go. Die Festlichkeiten bringen Gepanzertes Mewtwo (Armored Mewtwo), Klon-Pokémon und spezielle Pokémon mit Partyhüten ins Spiel – allerdings nur für eine begrenzte Zeit!

Die Verantwortlichen haben sich dazu entschlossen, den Start des Films „Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution“ auf Netflix gehörig zu zelebrieren.

Gepanzertes Mewtwo im Raid von Pokémon Go

Neben dem Gepanzerten Mewtwo gibt es die Klon-Pokémon Glurak, Bisaflor und Turtok in 4-Sterne-Raids. Und die Klone können sogar erscheinen, wenn ihr GO Snapshot verwendet. Wenn dem so ist, dürft ihr sie ebenfalls einfangen!

Die Party-Pokémon sind wenig überraschend Pikachu und Evoli. Aber es gibt noch ein kleines Extra. Es wird Eier in 1-Stern-Raids geben, die Glumanda, Schiggy und Bisasam enthalten. Und mit etwas Glück gibt es hier sogar die schillernden Versionen der kleinen Racker! Wenn ihr die Starter der Kanto-Region in Shiny-Optik wollt, solltet ihr dieses Event auf keinen Fall verpassen.

© Niantic/The Pokémon Company

Wann startet und endet das Event mit Gepanzertes Mewtwo in Pokémon Go“? Der Pokémon Day ist bereits live gegangen am 25. Februar 2020 um 22 Uhr deutscher Zeit und endet am 2. März 2020 um 22 Uhr.

Der Film Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution erscheint am morgigen 27. Februar 2020 auf Netflix.