Die ersten Ergebnisse der neuen Nvidia-Grafikkarten sind da und wir haben für euch analysiert, was von der Nvidia GeForce RTX 3080 zu erwarten ist.

Wenig überraschend zeigt sich die neue Nvidia GeForce RTX 3080 in den ersten Tests als äußerst starke Grafikkarte. Das direkte Vorgängermodell Nvidia GeForce RTX 2080 wird dabei um bis zu 60 Prozent übertroffen, was beim Generationswechsel von der GeForce GTX 1080 auf die RTX 2080 in dieser Größenordnung noch nicht der Fall war.

Nvidia GeForce RTX 3090, 3080 und 3070 vorbestellen – Preorder-Guide

Für euch bedeutet das, dass ihr mit einer RTX 3080 für alle aktuellen Spiele in UHD- bzw- 4K-Auflösung bestens gerüstet seid. Hier könnt ihr auch bedenkenlos verbesserte Beleuchtungseffekte mit maximalem Raytracing aktivieren und bleibt immer noch bei flüssigen 60 Bildern pro Sekunde. Mit DLSS verbessern sich Bildraten allerdings nicht stärker, als es bereits bei RTX-2080er Karten der Fall war.

Nvidia überholt sich selbst

Wer mit dem Kauf einer GeForce RTX 2080, 2080 Ti oder 2080 Super geliebäugelt hat, sollte sein Geld jetzt lieber direkt in die RTX 3080 investieren. Mit einem Preis von 699 Euro werden die Vorgängermodelle praktisch bedeutungslos, da dass Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmig ist. Schlecht sind die älteren Modelle deswegen natürlich noch lange nicht, hier sollte der Kaufpreis aber deutlich unter dem ursprünglichen UVP liegen.

Erste GeForce RTX 3080 und RTX 3090 Custom-Modelle bei Händlern aufgetaucht

Ganz kritiklos lässt sich die Nvidia GeForce RTX 3080 aber nicht empfehlen. Der Videospeicher ist mit einer Größe von 10 GB zwar für aktuelle Verhältnisse groß genug und dürfte daher so schnell nicht zum Nadelöhr werden. Im Vergleich zu einer RTX 2080 Super sind immerhin 2 GB mehr verbaut. Da wir aber dem Start einer neuen Konsolengeneration entgegenblicken, lässt sich nicht sagen, ob diese relativ geringe Steigerung des Video-RAMs auch für die Zukunft ausreichen wird. Gerüchten zufolge plant Nvidia aber bereits weitere Versionen der aktuellen Grafikkarten mit mehr Speicher.

Hoher Stromverbrauch macht neues Netzteil nötig

Wenn ihr euch nun direkt zum Verkaufsstart am 17. September 2020 eine RTX 3080 ins Haus holt, solltet ihr vorher unbedingt noch euer Netzteil überprüfen. In Praxistests zeigt die Founders-Edition einen Energiebedarf von bis zu 330 Watt. Das ist eine Menge Leistung, die von eurem PC auch bereitgestellt werden muss. Über den neuen Stromanschluss der RTX 3080 müsst ihr euch dabei keine Gedanken machen, da Nvidia einen passenden Adapter mitliefert.

Nvidias Geforce RTX 30er-Serie mit RTX 3090 als wahres GPU-Biest: Alle Preise, Specs und Release-Daten

Mit etwas Pech ist außerdem euer Gehäuse zu klein, wobei die RTX 3080 mit 28,5 Zentimetern nicht ganz so lang ausfällt, wie es voraussichtlich bei der RTX 3090 mit ihren 31,3 Zentimetern der Fall sein wird. Welche Leistung letztere bieten wird, werden wir zum Verkaufsstart der GeForce RTX 3090 am 24. September 2020 erfahren. Danach folgt die RTX 3070 am 15. Oktober 2020, über die wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten werden.