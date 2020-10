GeForce RTX 3070 besser als RTX 2080 Ti: Die beste Grafikkarte für 500 Euro?

Zwei Tage vor dem offiziellen Release der Nvidia GeForce RTX 3070 sind die ersten Testberichte und Reviews zu dem dritten Modell der neuen Ampere-Generation von Nvidia veröffentlicht worden. Während die RTX 3080 für rund 700 Euro und die RTX 3090 für 1500 Euro verkauft wird, richtet sich die RTX 3070 mit einem Verkaufspreis der Founders Edition von 499 Euro an eine deutlich größere Zielgruppe. Doch wie gut ist die RTX 3070 wirklicht?

Technische Daten zur GeForce RTX 3070

NVIDIA CUDA-Recheneinheiten 5888 Boost-Taktung (GHz) 1.73 Basistaktung (GHz) 1.50 Standard-Speicherkonfiguration 8 GB GDDR6 Breite der Speicherschnittstelle 256-bit Raytracing-Recheneinheiten 2. Generation Tensor-Recheneinheiten 3. Generation NVIDIA-Architektur Ampere

Die fast perfekte Grafikkarte mit einem Haken

Die verschiedenen Tester sind sich in ihrem Fazit einig. Mit der RTX 3070 bekommen Käufer rund 60 Prozent mehr Leistung in der gehobenen Mittelklasse nach zwei Jahren. Die Nvidia-Grafikkarte legt damit also einen ordentlichen Leistungssprung in der 500-Euro-Klasse hin. Somit befindet sich die GeForce RTX 3070 auf dem Niveau des alten Flaggschiffs GeForce RTX 2080 Ti, die vor zwei Jahren zu einem Kaufpreis von 1300 Euro erschien.

© Nvidia

Der Haken an der Karte sind allerdings die 8 GByte RAM, weshalb die RTX 3070 von Webseiten wie Heise keine uneingeschränkte Kaufempfehlung erhalten hat. Mit 16 GByte RAM könnte die RTX 3070 aber wohl als perfekte Grafikkarte bezeichnet werden. Letztendlich bietet die neue GPU ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das vor der RTX 2070 Super, Radeon RX 5700 (XT) Co. liegt.

Ein weiterer Punkt, der aber noch offen ist, betriff die Verfügbarkeit der Grafikkarte. Da die RTX 3080 und RTX 3090 seit dem Release vor einigen Wochen so gut wie nicht mehr verfügbar war, könnte sich dieses Drama auch bei der RTX 3070 wiederholen. Unsere Einschätzung bezüglich der Verfügbarkeit könnt ihr in diesem Beitrag lesen.

