Gefährlichste Kreaturen in Harry Potter – Diese 4 Monster lassen dich erschaudern

Die Welt von Harry Potter ist voller erstaunlicher und gefährlicher Kreaturen, die sowohl faszinieren als auch schaudern lassen. Von den schrecklichen Bestien, die Harry, Ron und Hermine während ihrer Abenteuer begegneten, bis hin zu den Kreaturen aus dem Film „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“, gibt es eine Vielzahl von magischen Wesen, die die Zaubererwelt bevölkern. Lass uns einen Blick auf die vier gefährlichsten Arten werfen, die in dieser magischen Welt existieren.

Der Basilisk

Was macht den Basilisken so gefährlich? Der Basilisk, erstmals eingeführt in „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“, versetzte Hogwarts in Angst und Schrecken, als Lord Voldemort die riesige Schlange über sein Tagebuch-Horcrux und eine besessene Ginny Weasley entfesselte. Warum solch ein tödliches Monster unter der Schule lauern durfte, bleibt ein Rätsel.

Der Basilisk ist nicht nur durch seine enorme Größe und das giftige Gebiss gefährlich, sondern auch durch seine Fähigkeit, Opfer mit einem einzigen Blick zu töten oder bei indirektem Augenkontakt zu versteinern. Besonders beunruhigend ist, dass der Basilisk als Waffe eingesetzt werden kann. Tom Riddle nutzte Parselmund, um die Bestie zu kontrollieren und Muggelgeborene ins Visier zu nehmen.

Werwölfe

Warum sind Werwölfe so bedrohlich? Werwölfe wurden erstmals durch Harrys Lehrer Remus Lupin in „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ eingeführt. In J.K. Rowlings Version des mythischen Wesens kann eine Person, die mit Lykanthropie infiziert ist, ihre Verwandlung bei Vollmond nicht kontrollieren.

Während Remus Lupin seinen Schülern zeigte, dass Menschen mit Lykanthropie von Grund auf gut sein können, trifft dies nicht auf alle zu. Fenrir Greyback, ein besonders gefährlicher Werwolf, machte es sich zur Aufgabe, möglichst viele Menschen zu infizieren, um eine Rasse von Zauberer hassenden Werwölfen aufzubauen. Solche Werwölfe sind besonders gefährlich, da ihre Handlungen bewusst und absichtlich zerstörerisch sind.

Lethifold

Wie unterscheidet sich das Lethifold von Dementoren? Das Lethifold, auch bekannt als der lebende Leichenschleier, ist im Buch „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ beschrieben. Es ähnelt einem schwarzen Umhang und gleitet lautlos auf der Suche nach Nahrung.

Im Gegensatz zu Dementoren, die die Seele eines Menschen aussaugen, erstickt und verdaut ein Lethifold sein Opfer vollständig. Der einzige bekannte Schutz gegen ein Lethifold ist der Patronus-Zauber. Da das Wesen jedoch meist nachts angreift, haben Opfer selten die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Glücklicherweise ist das Lethifold selten und kommt nur in tropischen Gebieten vor.

Nundu

Warum gilt der Nundu als gefährlichstes Tier? Der Nundu, der in „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ auftaucht, wird als das gefährlichste magische Wesen angesehen. Er ähnelt einem Leoparden mit einem großen, stacheligen und aufblasbaren Hals, dessen Atem so giftig ist, dass er ein ganzes Dorf auslöschen kann.

Der Nundu bewegt sich lautlos, was bedeutet, dass seine Opfer kaum eine Chance zur Verteidigung haben. Während es zehn Zauberer braucht, um einen Drachen zu überwältigen, benötigt man mindestens hundert Zauberer, um einen Nundu zu bezwingen. Diese immense Zerstörungskraft macht den Nundu zur gefährlichsten Kreatur der Zaubererwelt.

