Mit Games with Gold dürfen sich Gamer auch im Jahr 2020 auf zahlreiche neue kostenlose Spiele für ihre Xbox-Konsole freuen. Xbox Live Gold-Mitglieder erhalten Zugang zum Multiplayer-Netzwerk und exklusive Mitgliederrabatte im Microsoft Store. Von Januar bis Dezember sichert ihr euch außerdem monatlich eine große Auswahl an Gratis-Games. In unserem Ticker geben wir euch einen Überblick über die neuesten Downloads bei Games with Gold.

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonderrabatten erhaltet ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier gratis Spiele.

Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden: Holt euch eine Guthabenkarte und sichert euch bis zu 12 Monate Premium-Genuss. Das geht beispielsweise schnell und bequem via Amazon.

Welche Games with Gold gibt es im jeweiligen Monat im Jahr 2020? Wir informieren euch in unserem Ticker über sämtliche Games in den jeweiligen Monaten und ermöglichen es euch so, jederzeit den Überblick zu behalten.

Januar 2020 bei Games with Gold

Vollständige Infos zum Games with Gold-Angebot im Januar 2020 gibt es hier.

Diese Spiele gab es für Xbox-Gamer im Januar gratis:

1. bis 31. Januar 2020: Styx: Shards of Darkness (Xbox One)

(Xbox One) 16. Januar bis 15. Februar: Batman: The Telltale Series – The Complete Season (Xbox One)

(Xbox One) 1. bis 15. Januar: TEKKEN 6 (Xbox One & Xbox 360)

(Xbox One & Xbox 360) 16. bis 31. Januar: LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox One & Xbox 360)

Februar 2020 bei Games with Gold

Vollständige Infos zum Games with Gold-Angebot im Februar 2020 gibt es hier.

Diese Spiele gibt es für Xbox-Gamer im Februar gratis:

1. bis 29. Februar: TT Isle of Man (Xbox One)

(Xbox One) 16. Februar bis 15. März: Call of Cthulhu (Xbox One)

(Xbox One) 1. bis 15. Februar: Fable Heroes (Xbox One & Xbox 360)

(Xbox One & Xbox 360) 16. bis 29 Februar: Star Wars Battlefront (Xbox One & Xbox 360)

März 2020 bei Games with Gold

Vollständige Infos zum Games with Gold-Angebot im März 2020 gibt es hier.

Diese Spiele gibt es für Xbox-Gamer im März gratis:

1. bis 31. März 2020: Batman: The Enemy Within – The Complete Season (Xbox One)

(Xbox One) 16. März bis 15. April: Shantae: Half-Genie Hero (Xbox One)

(Xbox One) 1. bis 15. März: Castlevania: Lords of Shadow 2 (Xbox One & Xbox 360)

(Xbox One & Xbox 360) 16. März bis 31. März: Sonic Generations (Xbox One & Xbox 360)

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung.