Der Karneval erreicht mit dem heutigen Rosenmontag seinen Höhepunkt. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns die Zeit und schauen auf die Gaming-Releases für diese Woche in unserer Zusammenfassung!

Unser Highlight: Das Kampfspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows verfrachtet euch in die von zahlreichen Bedrohungen heimgesuchte Welt von Superheld Saitama. Euch erwarten 3-gegen-3-Kämpfe mit den aus dem Anime und Manga bekannten Charakteren.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 24. Februar bis zum 1. März 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Spiele erscheinen 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Diese Games erwarten euch in der 9. Kalenderwoche

Montag, 24. Februar 2020

Kingdom Hearts III: Re Mind DLC für Xbox One

Dienstag, 25. Februar 2020

Ganbare! Super Strikers für PS4, PS Vita, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, PS Vita, Xbox One und Nintendo Switch Wasteland Remastered für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Mega Man Zero/ZX Legacy Collection für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Samurai Showdown für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Two Point Hospital für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch House Flipper für PS4

für PS4 Infliction für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Hayfever für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Sayonara Wild Hearts für Xbox One

Mittwoch, 26. Februar 2020

Hero Must Die. Again für PS4 und PC

für PS4 und PC Vasilis für PS4, PS Vita und Xbox One

für PS4, PS Vita und Xbox One Castle of No Escape 2 für Xbox One

für Xbox One Bastide für PC

für PC Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash ! für PSVR

! für PSVR One Finger Death Punch 2 für Xbox One

für Xbox One House Flipper für Xbox One

Donnerstag, 27. Februar 2020

Underhero für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Heaven Dust für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Soul Axiom für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Overpass für PC

für PC Hero Must Die. Again für Nintendo Switch

Freitag, 28. Februar 2020

Stab Stab Stab! für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One One Punch Man: A Hero Nobody Knows für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Bloodroots für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Rune Factory 4 Special für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Bucket Knight für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Romance of the Three Kingdoms XIV für PS4 und PC

für PS4 und PC Metro Redux für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dwarrows für PC

für PC Kingdom Under Fire: The Crusaders für PC

für PC Coffee Crisis für PS4

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

