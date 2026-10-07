Forza Horizon 6 für PS5 – Leak nennt Release am 26. Januar 2027

Die PS5-Version von Forza Horizon 6 könnte später erscheinen als bislang angekündigt. Während Microsoft und Playground Games zuletzt weiterhin einen Start im Jahr 2026 in Aussicht stellten, nennt ein neuer Leak nun den 26. Januar 2027 als möglichen Veröffentlichungstermin.

Die Angabe stammt von dem bekannten Insider billbil-kun. Offiziell bestätigt wurde der Termin bislang weder von Microsoft noch von Playground Games. Entsprechend sollten PlayStation-Fans die Meldung vorerst als Gerücht behandeln.

Der mögliche PS5-Termin

Wann erscheint Forza Horizon 6 für PS5? Laut dem Leak soll das Open-World-Rennspiel am 26. Januar 2027 für Sonys Konsole veröffentlicht werden. Damit würde die Umsetzung das ursprünglich kommunizierte Release-Zeitfenster knapp verpassen.

Forza Horizon 6 erschien bereits am 19. Mai 2026 für Xbox Series X und S sowie PC. Käufer der Premium Edition konnten schon ab dem 15. Mai 2026 loslegen. Die PS5-Fassung wurde während der Xbox Developer Direct vom 22. Januar 2026 bestätigt und sollte ursprünglich noch im selben Jahr folgen.

Bereits zuvor hatte Journalist Tom Warren berichtet, dass sich die Portierung bis Anfang 2027 verschieben könnte. Als möglicher Grund gilt eine zeitliche Abstimmung mit der ersten großen Erweiterung, die noch vor dem ersten Jahrestag des Rennspiels im Mai 2027 erscheinen könnte. Eine offizielle Begründung für die mutmaßliche Verschiebung gibt es jedoch nicht.

Eine Disc-Version für PlayStation 5

Welche Versionen von Forza Horizon 6 sind für PS5 geplant? Neben der digitalen Veröffentlichung soll laut billbil-kun auch eine physische Ausgabe angeboten werden. Besonders interessant ist die Behauptung, dass sich das vollständige Spiel auf der Disc befinden soll.

Bei der Xbox-Series-X-Version ist das nicht der Fall. Dort werden insgesamt rund 145 GB freier Speicherplatz benötigt, während eine Xbox-Disc lediglich bis zu 50 GB aufnehmen kann. PS5-Blu-ray-Discs bieten dagegen eine Kapazität von bis zu 100 GB. Ob die vollständige Installation tatsächlich ohne zusätzlichen Download möglich sein wird, bleibt dennoch abzuwarten.

Unklar ist außerdem, ob Playground Games für die PS5 eine Premium Edition oder einen früheren Zugang anbieten wird. Sollte sich der Januar-Termin bestätigen, trifft Forza Horizon 6 auf weitere größere Veröffentlichungen. Für denselben Monat werden unter anderem Final Fantasy 14: Evercold und Stranger Than Heaven erwartet.

Die ausstehende Ankündigung

Wie zuverlässig ist der geleakte Veröffentlichungstermin? Der 26. Januar 2027 passt zu den vorherigen Berichten über eine Verschiebung, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt aber unbestätigt. Bis Microsoft oder Playground Games konkrete Angaben machen, gilt weiterhin die bisherige offizielle Kommunikation mit einem geplanten PS5-Start im Jahr 2026.

Für PlayStation-Fans wäre die zusätzliche Wartezeit zwar ärgerlich, eine physische Ausgabe mit vollständigen Spieldaten könnte jedoch für Sammler einen interessanten Ausgleich darstellen. Was haltet ihr von dem möglichen Termin im Januar 2027 und würdet ihr Forza Horizon 6 lieber digital oder auf Disc kaufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab