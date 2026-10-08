Forza Horizon 6 für PS5 bestätigt – Release am 26. Januar 2027, Crossplay

PlayStation-Fans können ihre Reise durch Japan bald fest einplanen. Playground Games hat bestätigt, dass Forza Horizon 6 am 26. Januar 2027 für die PlayStation 5 erscheint. Vorbestellungen sind ab sofort über den PlayStation Store möglich, zusätzlich soll eine Disc-Version bei teilnehmenden Händlern angeboten werden.

Damit folgt die PS5-Fassung gut acht Monate nach der Veröffentlichung für Xbox Series X und S sowie PC am 19. Mai 2026. Für die Portierung zeichnet Panic Button verantwortlich, das Studio hinter der PS5-Version von Forza Horizon 5. Die Umsetzung entsteht in enger Zusammenarbeit mit Playground Games und Turn 10 Studios.

PS5-Start mit zwei Grafikmodi

Wann beginnt das Horizon-Festival auf der PlayStation 5? Die Standard Edition und die Deluxe Edition werden am 26. Januar 2027 freigeschaltet. Käufer der Premium Edition dürfen bereits fünf Tage früher loslegen und erhalten ab dem 21. Januar 2027 Zugang zur offenen Spielwelt.

Auf der regulären PlayStation 5 stehen zwei Grafikmodi zur Wahl. Der Qualitätsmodus bietet eine 4K-Darstellung mit 30 Bildern pro Sekunde, während der Performance-Modus auf 60 Bilder pro Sekunde setzt. Welche technischen Verbesserungen auf der PlayStation 5 Pro zur Verfügung stehen, wurde noch nicht näher ausgeführt.

Die PS5-Version unterstützt Crossplay und Cross-Save mit den Fassungen für Xbox und Steam. Auch nutzergenerierte Inhalte werden plattformübergreifend bereitgestellt. Dazu gehören EventLab-Rennen, Prefabs, Garagen, Anwesen, Lackierungen und Tuning-Setups. Neue PS5-Fahrer können somit vom ersten Tag an auf die bereits gewachsene Sammlung der Community zugreifen.

Vorbestellerboni und Editionen

Welche Inhalte bieten die unterschiedlichen Editionen? Jede Vorbestellung enthält einen bereits abgestimmten Ferrari J50. Das Fahrzeug wird nach Abschluss des Prologs automatisch der eigenen Garage hinzugefügt. Insgesamt stehen auf der PlayStation 5 drei Editionen sowie ein separates Premium-Upgrade zur Auswahl.

Standard Edition: Enthält das vollständige Hauptspiel und erscheint am 26. Januar 2027.

Enthält das vollständige Hauptspiel und erscheint am 26. Januar 2027. Deluxe Edition: Umfasst das vollständige Hauptspiel, das Willkommenspaket und den Autopass. Die Veröffentlichung erfolgt ebenfalls am 26. Januar 2027.

Umfasst das vollständige Hauptspiel, das Willkommenspaket und den Autopass. Die Veröffentlichung erfolgt ebenfalls am 26. Januar 2027. Premium Edition: Enthält das Hauptspiel, die VIP-Mitgliedschaft, das Willkommenspaket, den Autopass, das Time Attack Car Pack, das Italian Passion Car Pack sowie die erste und zweite Erweiterung. Der Frühzugang beginnt am 21. Januar 2027.

Enthält das Hauptspiel, die VIP-Mitgliedschaft, das Willkommenspaket, den Autopass, das Time Attack Car Pack, das Italian Passion Car Pack sowie die erste und zweite Erweiterung. Der Frühzugang beginnt am 21. Januar 2027. Premium-Upgrade: Ergänzt die Standard Edition oder Deluxe Edition um die VIP-Mitgliedschaft, das Willkommenspaket, den Autopass, beide Fahrzeugpakete und beide Erweiterungen. Das Hauptspiel ist nicht enthalten.

Konkrete deutsche Preise für alle PS5-Editionen stehen noch nicht fest. Neben der digitalen Veröffentlichung ist eine physische Disc-Fassung vorgesehen, wobei die Verfügbarkeit vom jeweiligen Händler abhängen wird.

Erste Erweiterung startet zeitgleich mit dem Frühzugang

Wann erscheint die erste große Erweiterung? Die bislang noch nicht näher vorgestellte Premium-Erweiterung wird am 21. Januar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC veröffentlicht. Sie ist Bestandteil der Premium Edition, des Premium-Upgrades und des Erweiterungspakets, kann aber auch separat erworben werden.

Begleitend zum PS5-Start und zur Erweiterung plant Playground Games außerdem ein kostenloses Inhaltsupdate für alle Plattformen. Details zu den neuen Inhalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Eine zweite Erweiterung ist ebenfalls Teil der Premium-Angebote, besitzt aktuell aber noch keinen Veröffentlichungstermin.

Für PlayStation-Fans endet damit eine vergleichsweise kurze Wartezeit, auch wenn der ursprünglich für 2026 vorgesehene Start verpasst wird. Freut ihr euch auf Forza Horizon 6 für die PS5 oder seid ihr bereits auf Xbox beziehungsweise PC durch Japan gerast? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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