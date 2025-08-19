Finde die besten Methoden, um Super Credits in Helldivers 2 zu farmen!

In Helldivers 2 sind Super Credits das Herzstück deines Fortschritts. Du benötigst einen stetigen Strom dieser Premium-Währung, um neue Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände für zukünftige Missionen freizuschalten. Anders als Medaillen sind Super Credits schwer zu bekommen, es sei denn, du planst, echtes Geld auszugeben. Daher ist es entscheidend, eine zuverlässige In-Game-Methode zum Farmen dieser Währung zu finden, um deine Zeit und dein Arsenal zu maximieren.

Was sind Super Credits?

Wie funktionieren Super Credits in Helldivers 2? Super Credits sind eine Premium-Währung, die verwendet wird, um Premium-Warbonds freizuschalten. Diese Warbonds enthalten Waffen, Rüstungen, Emotes und Kosmetika. Medaillen und Erfahrungspunkte (XP) werden zwar regelmäßig durch den Abschluss verschiedener Missionen verdient, aber Super Credits sind deutlich seltener.

Du kannst sie entweder mit echtem Geld kaufen, kleine Mengen durch reguläres Gameplay verdienen oder sie direkt suchen. Super Credits erscheinen normalerweise in Stapeln von 10, es gibt jedoch eine seltene Chance, auf einen 100-Credit-Jackpot zu stoßen. Diese größeren Drops sind selten, daher solltest du nicht auf sie zählen.

Effiziente Farming-Strategien

Wo kannst du Super Credits am besten farmen? Der effizienteste Weg, Super Credits zu farmen, ist das Spielen von Missionen auf niedriger Schwierigkeitsstufe, insbesondere trivialen oder einfachen Schwierigkeitsgraden. Diese Missionen ermöglichen es dir, mit minimalem Widerstand zu erkunden und dich rein auf das Sammeln von Ressourcen zu konzentrieren.

Anstatt Missionsziele zu vervollständigen, ist das Ziel der Jagd, deine Karte zu öffnen und nach kleinen rautenförmigen Markierungen zu suchen. Diese weisen auf interessante Punkte wie Bunker, Außenposten und versteckte Caches hin. Diese Orte enthalten häufig interaktive Beutekisten, die oft Super Credits beinhalten. Je mehr du davon plünderst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du während jedes Durchlaufs Credits sammelst.

Ausrüstung für das Farming

Welche Ausrüstung unterstützt dich beim Sammeln? Um deine Farming-Läufe zu maximieren, rüste den Warp Pack-Rucksack in deiner Ausrüstung aus. Du kannst das Warp Pack über den Control Group Warbond erhalten. Der Warp Pack ist dein bester Freund, wenn es um das Jagen und Farmen von Super Credits geht. Er ermöglicht es dir, schnell über das Gelände zu bewegen, wodurch du deine Reisezeit zwischen interessanten Punkten verkürzt.

Außerdem kannst du mit dem Warp Pack gesperrte Bunker betreten, ohne nahegelegene Terminals aktivieren oder Türen zerstören zu müssen. Diese Bunker enthalten oft Super Credits. Das Überspringen des Freischaltprozesses spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht es dir auch, dein Tempo auf der Karte aufrechtzuerhalten.

Optimierung deiner Farm-Route

Wie kannst du deine Farming-Route optimieren? Hier sind einige Tipps, um deine Farm-Route zu optimieren:

Vermeide es, gegen Gegner zu kämpfen, es sei denn, es ist absolut notwendig. Stealth ist in der Regel effizienter als Kampf.

Wenn du ein Radar-Nebenobjektiv findest, schließe es ab, um alle Diamanten auf der Karte aufzudecken. Dies erleichtert das Auffinden weiterer plünderbarer Orte.

Spiele alleine oder mit Teamkollegen, die ebenfalls farmen. Öffentliche Matches werden dich verlangsamen.

Bevorzuge Karten mit offenem Gelände, wie Schnee- oder Wüstenbiome, wo interessante Punkte leichter zu erkennen sind.

Plane deinen Weg, indem du die Karte nach Clustern von Diamantmarkierungen absuchst.

Vervollständige die Mission nicht, bevor du die meisten oder alle Teile der Karte erkundet hast. Sobald du extrahierst, endet die Karte und du verlierst weitere Beutegelegenheiten.

Zusammenfassung

Du musst keine hochstufigen Missionen spielen oder dich durch Wellen von Bugs und Bots kämpfen, um Super Credits zu verdienen. Alles, was du brauchst, ist die richtige Ausrüstung und eine Karte voller unerforschter Diamanten. Mit dem Warp Pack in der Hand und leichter Rüstung kannst du stündlich mehrere Karten durchforsten und eine beständige Menge an Super Credits verdienen. Du benötigst nur 1000, um einen Warbond freizuschalten, aber effizientes Farmen macht dies im Spiel ganz einfach, ohne dass du dein Portemonnaie zücken musst.

Was sind deine Erfahrungen beim Farmen von Super Credits in Helldivers 2? Teile deine Tipps in den Kommentaren!