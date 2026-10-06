Final Fantasy 7 Rebirth-Adorable-Arts-Figuren kommen als Blind Boxes 2026

Square Enix erweitert das Merchandise-Angebot rund um Final Fantasy 7 Rebirth um eine neue Figurenreihe. Die Final Fantasy 7 Rebirth Adorable Arts Petit Vol. 1 Collection soll im Dezember 2026 erscheinen und sechs bekannte Charaktere des Rollenspiels in einem kompakten, stark stilisierten Design vereinen.

Die Miniaturen setzen auf große Köpfe, vereinfachte Proportionen und charakteristische Posen. Trotz des niedlichen Looks bleiben markante Details der Outfits und Erscheinungsbilder erhalten, sodass die Figuren sofort erkennbar sind.

Sechs Charaktere für die erste Figurenwelle

Welche Figuren sind in der neuen Final Fantasy 7 Collection enthalten? Das erste Volume deckt sechs wichtige Charaktere aus Final Fantasy 7 Rebirth ab. Neben Cloud Strife sind mehrere Mitglieder seiner Gruppe sowie Rufus Shinra vertreten.

Cloud Strife

Tifa Lockhart

Barret Wallace

Yuffie Kisaragi

Red XIII

Rufus Shinra

Jede Figur ist ungefähr 6,4 Zentimeter hoch und steht auf einer schwarzen, runden Basis. Die unterschiedlichen Posen greifen typische Merkmale der Charaktere auf. Barret präsentiert beispielsweise seinen Waffenarm, während Yuffie eine Materia in der Hand hält.

Die Bezeichnung Vol. 1 deutet zudem darauf hin, dass Square Enix die Adorable Arts Petit Reihe künftig um weitere Figuren ergänzen könnte. Aerith Gainsborough, Sephiroth, Cait Sith und Vincent Valentine wären naheliegende Kandidaten für eine mögliche zweite Welle, offiziell angekündigt wurde eine Fortsetzung bislang jedoch nicht.

Das Blind-Box-Prinzip sorgt für ein Risiko

Wie wird die Final Fantasy 7 Figurenkollektion verkauft? Square Enix bietet die Miniaturen als Blind Boxes an. Käufer erfahren daher erst nach dem Öffnen der Verpackung, welcher der sechs Charaktere enthalten ist.

Ein versiegeltes Display umfasst sechs einzelne Blind Boxes. Allerdings garantiert Square Enix ausdrücklich nicht, dass sich darin automatisch die vollständige Figurenserie befindet. Doppelte Charaktere sind somit auch beim Kauf eines kompletten Displays möglich.

Vorbestellungen sind im nordamerikanischen Square Enix Store bereits möglich. Ein offizieller Europreis für Deutschland steht noch aus, während erste europäische Händler das Set bereits in ihr Sortiment aufgenommen haben. Der für Dezember 2026 genannte Veröffentlichungstermin gilt als vorläufig und kann sich noch ändern.

Merchandise vor dem Abschluss der Remake-Trilogie

Warum dürfte die Sammlung für Final Fantasy Fans interessant sein? Das ursprüngliche Final Fantasy 7 feiert im Jahr 2027 sein 30. Jubiläum. Mit Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth hat Square Enix die Geschichte inzwischen aufwendig neu inszeniert und zahlreiche neue Fans für Cloud und seine Begleiter gewonnen.

Nach dem geplanten Figurenstart im Dezember 2026 folgt am 8. April 2027 mit Final Fantasy 7 Revelation der Abschluss der Remake-Trilogie. Die kleine Sammlung erscheint damit wenige Monate vor dem nächsten großen Meilenstein der Reihe und dürfte vor allem Fans ansprechen, die nach platzsparendem Merchandise suchen.

Was haltet ihr vom niedlichen Design und dem Blind-Box-Prinzip? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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