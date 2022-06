Final Fantasy 7: Ever Crisis bekommt neuen Trailer – Beta angekündigt

Square Enix hat zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von Final Fantasy 7 ein großes Live-Event übertragen und im Rahmen dessen endlich Neuigkeiten zum kommenden Mobile-Titel Final Fantasy 7: Ever Crisis enthüllt. Darunter war ein neuer Trailer, der einen Vorgeschmack auf das Kampfsystem und verschiedene Charakter-Outfits gegeben hat und bemerkenswerte neu gestaltete Spielabschnitte aus vergangenen Final Fantasy-Titeln gezeigt hat. Außerdem wurde eine geschlossene Beta in 2022 für den Titel angekündigt.

Neuer Trailer für Final Fantasy 7: Ever Crisis

Bei „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ handelt es sich um eine episodische Neuerzählung der Ereignisse von Final Fantasy 7 sowie den dazugehörigen Teilen „Before Crisis“, „Crisis Core“, „Dirge of Cerberus“ und dem „Advent Children“-Film.

Während die Geschichte in einem nostalgischen „Final Fantasy 7“-Grafikstil erzählt wird, werden die Kämpfe eher dem 3D-Rendering von Final Fantasy 7 Remake ähneln und ein Active Time Battle System als Anlehnung auf das Originalspiel beinhalten. Im Folgenden könnt ihr euch den neuen Trailer zum Free-2-Play-Titel ansehen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Ever Crisis“ ist kein einfaches Remake, sondern enthält neue Szenen, die auch die Hintergrundgeschichte von „Final Fantasy 7: The First Soldier“ und einige Teile der Kindheitsgeschichten einer Reihe von Charakteren einbeziehen. Die Spieler*innen werden in der Lage sein, Kapitel in beliebiger Reihenfolge auszuwählen, wobei zusätzliche monatliche Episoden die Geschichte um weitere Inhalte erweitern.

Geschlossene Beta kommt bald

Während des Anniversary Celebration-Livestreams wurde außerdem angekündigt, dass zu dem Mobile-Spiel noch in diesem Jahr eine geschlossene Beta für iOS und Android starten wird. Berichten zufolge soll die erste Episode des Spiels schon Ende September 2022 erscheinen. Sollte das stimmen, wird die angekündigte Beta wohl früher kommen als gedacht. Dennoch sind genauere Details zum Release des Mobile-RPGs oder zum Anmeldeverfahren für die Beta noch nicht bekannt. Wir halten euch hier auf PlayCentral.de natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden.

Auf der gleichen Veranstaltung bestätigte Square Enix, dass „Final Fantasy 7 Remake“ nun eine Trilogie sein wird, wobei der zweite Teil mit dem Titel Final Fantasy 7 Rebirth im nächsten Winter erscheinen wird.