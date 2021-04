Fast & Furious 9: Vin Diesel lässt es im neuen Action-Trailer krachen!

Fans der beliebten Actionfilmreihe mussten über ein Jahr auf den nächsten „Fast & Furious“-Film warten, doch in diesem Sommer soll es endlich soweit sein: Fast & Furious 9 kommt am 25. Juni in die Kinos!

Zeit für einen neuen Trailer, denkt sich auch Vin Diesel und gibt im neuen Video wieder Vollgas. Schnelle Sportwagen, durchdrehende Reifen und brennender Asphalt gespickt mit spektakulären Stunts – was will Fan-Herz mehr:

Rasante Action und John Cena als Gegner

Die Handlung steigt damit ein, dass Dom Toretto (Vin Diesel) mit seinem Sohn Brian – benannt nach seinem besten Freund Brian O’Conner (gespielt vom verstorbenen Paul Walker) – und Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) auf eine Farm gezogen sind. Die Ruhe währt jedoch nicht lange, als plötzlich ein weiteres Familienmitglied auf der Bildfläche erscheint: Doms und Mias Bruder Jakob war lange Zeit verschollen, doch nun ist er zurück, um mit Dom eine Rechnung zu begleichen.

Für sein Vorhaben schließt er sich mit der Cyber-Terroristin Cipher zusammen. Dom steht diesmal vor seiner wohl größten Herausforderung, doch zum Glück erhält er unerwartete Unterstützung von einem totgeglaubten Freund.

Das „Fast & Furious“-Franchises mit Vin Diesel, Tyrese Gibson, Ludacris und Lucas Black begrüßt Neuzugang John Cena in seinen Reihen. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Charlize Theron als Cipher und Sung Kang als Han. Mit dabei sind auch Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Cardi B, Finn Cole und Helen Mirren.

Fast & Furious 9: Super Bowl-Spot zeigt totgeglaubten Rückkehrer mit neuen Szenen

Fast & Furious-Reihe ohne Hobbs & Shaw?

Nicht zurückkehren werden jedoch die beiden Publikumslieblinge Jason Statham und Dwayne „The Rock“ Johnson, die sich zuletzt hinter den Kulissen mit Vin Diesel überworfen haben und mit dem Spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw ihr eigenes erfolgreiches Soloabenteuer absolvieren durften.

Auf dem Regiestuhl kehrt ebenso ein bekanntes Gesicht zurück: Justin Lin, der schon einige der Vorgängerteile inszenierte, übernimmt die Regie von „Fast & Furious 9“ – und dem 10. Teil als großes Finale der Reihe.

Derweil ist „Fast & Furious: Spy Racers“ als Spin-off Serie auf Netflix zu sehen und mit „Fast & Furious: Crossroads“ ist außerdem ein Videospiel geplant.