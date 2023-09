Far Cry 7 – Großer Leak spricht von Zeitlimits und nichtlinearer Handlung

Es dürfte keine große Überraschung sein, dass Ubisoft in mehr oder weniger naher Zukunft mit Far Cry 7 den nächsten Teil der erfolgreichen Blockbuster-Reihe herausbringen wird. Gerüchte gab es dazu jedenfalls schon seit langer Zeit und in größerer Anzahl.

Bereits Mitte Juni 2021 sprach Videospieljournalist Jason Schreier darüber, dass der siebte Teil die Tradition der Vorgänger brechen könnte. Die Rede ist von einem neuen Weg, den Ubisoft mit dem Franchise gehen möchte.

Neben „Far Cry 7“, das intern bislang den Projektnamen Blackbird trägt, soll sich mit Project Maverick außerdem ein Multiplayer-Titel in Entwicklung befinden, bei dem es sich um ein Spin-off handelt.

Erste Details zu Handlung von Far Cry 7

Eine offizielle Ankündigung oder Bestätigung dieser Gerüchte gab es seitens Ubisoft bislang nicht, angeblich soll der Shooter aber im Herbst 2025 veröffentlicht werden.

Diese Info und weitere Details gehen auf einen Bericht von Insider Gaming und einigen gut informierten, anonyme Quellen direkt bei Ubisoft zurück. Dadurch will man auch in Erfahrung gebracht haben, dass sich die Entwickler von Ubisoft für einen Wechsel von der Dunia-Engine auf die Snowdrop-Engine entschieden hat. Weshalb die Wahl auf eine andere Engine fiel, ist unklar.

Bekommen wir eine nichtlineare Geschichte?

Mindestens genauso interessant ist aber die Info, dass die Verantwortlichen bei dem Nachfolger von Far Cry 6 auf eine nichtlineare Story setzen wollen. Dadurch bekommt der Spieler die Qual der Wahl, welche Missionen zu welchem Zeitpunkt angegangen werden sollen.

In Bezug auf die Geschichte werden wir laut Insider Gaming wohl in die Rolle eines Protagonisten schlüpfen, der seine Familie zu retten versucht. Diese sei von einer Gruppe namens Sons of Truth entführt worden.

Der nichtlineare Teil des Erlebnisses soll dadurch entstehen, dass die Mitglieder der Familie in beliebiger Reihenfolge gerettet werden können.

Wird es Zeitlimits für die Story geben?

Doch nicht nur die Freiheit in Bezug auf die Handlung ist wohl neu, auch der angeblich vorgegebene Zeitraum, in dem die Rettung geschehen soll, dürfte frischen Wind in die Ubisoft-Reihe bringen.

Dem Leak zufolge wird der Spieler durch ein Zeitlimit dazu aufgefordert, alle Mitglieder der Familie innerhalb von 72 Stunden im Spiel oder 24 Stunden in der Realen Zeit zu retten. Dieser Timer kann aber offenbar in bestimmten Situationen angehalten werden.

Falls ein solcher Timer wirklich in „Far Cry 7“vorhanden sein wird, dürfte er aber mit Sicherheit so umgesetzt sein, dass er die Erkundung der Spielwelt nicht so stark einschränkt, wie es sich im ersten Moment anhört. Hierbei muss wohl einfach auf offizielle Infos seitens Ubisoft gewartet werden.

Was haltet ihr von diesem Leak? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.