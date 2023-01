Ubisoft: Far Cry 7 und Far Cry Multiplayer offiziell in Entwicklung

Gute Nachrichten für Far Cry-Fans. Wer sich schon länger gefragt hat, ob ein neuer Teil der Reihe bei Ubisoft in Entwicklung ist, bekommt hier seine Antwort. Eine sichere Quelle hat Insider Gaming gegenüber bestätigt, dass gleich zwei neue Spiele entwickelt werden. Was dazu bis jetzt bekannt ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Far Cry 7 und Multiplayer bestätigt

Es ist offiziell: Far Cry 7 befindet sich in der Produktion. Zusätzlich wurde ein Multiplayer-Spiel angekündigt, an dem ebenfalls bereits gearbeitet wird. Momentan werden die beiden noch getrennt behandelt. Geplant ist jedoch beides in einem Titel zusammenzuführen.

Sollte Ubisoft über die sozialen Medien in nächster Zeit Infos zu den Titel veröffentlichen, haltet nach den Projektnamen Ausschau. Project Blackbird steht hier für „Far Cry 7“ und Project Maverick für den Multiplayer. Diese Namen werden verwendet, bis die richtigen Titel feststehen.

Genaues zum Inhalt ist nicht bekannt. Project Maverick scheint in den letzten Monaten mehrfach vollständig geändert worden zu sein, bis die Entwickler mit ihrer Idee zufrieden waren.

Alles Bekannte zu Releasetermin und Inhalt

Tiefgreifende Informationen zu den Projekten gibt es fast gar nicht. Die Spiele scheinen in einem sehr frühen Entwicklungsstadium zu sein, sodass es noch nicht viel zu veröffentlichen gibt. Ein paar Hinweise haben wir trotzdem.

Eine Umfrage von Ubisoft aus dem Jahr 2015 könnte die Umgebung des neuen Hauptteils andeuten. Damals wurden Far Cry 4-Spieler*innen gefragt, welches Setting sie sich für einen Nachfolger wünschen würden. Unter anderem gab es folgende Auswahlmöglichkeit:

„Ein Far Cry-Spiel im abgelegenen Alaska über das Überleben in extremer Wildnis.“

Als Sieger der Abstimmung könnte das ein Hinweis auf den späteren Inhalt sein.

Wann erscheinen die beiden Titel? Ein genaues Releasedatum ist nicht bekannt. Die Entwicklung dürfte bei beiden noch nicht sehr weit vorangeschritten sind. Vorerst ist ein Release im Herbst 2025 geplant. Ob Ubisoft den einhalten kann, ist eine andere Frage.