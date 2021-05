Far Cry 6: Offizielle Enthüllung mit neuem Gameplay findet morgen statt

Lange Zeit war es still um Ubisofts Vorzeige-Shooter Far Cry 6, das am 12. Juli 2020 im Ubisoft Forward Online-Event enthüllt wurde. Nun hat sich der französische Publisher und Entwickler nach fast einem Jahr Funkstille erneut zu Wort gemeldet und die Enthüllung des ersten Gameplays zu „Far Cry 6“ angekündigt.

Far Cry 6: Ubisoft zeigt endlich Gameplay

Wie Ubisoft im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gibt, wird der Stream am morgigen Freitag, den 28. Mai 2021 ab 18:30 Uhr deutscher Zeit starten. Die Gameplay-Premiere von „Far Cry 6“ wird gegen 19 Uhr starten und kann auf folgenden Kanälen verfolgt werden:

Weiterhin hat Ubisoft einen Teaser zu dem Event veröffentlicht, in dem wir ein Selbstbildnis von „El Presidente“ Antón Castillo (Giancarlo Esposito) zu sehen bekommen, der als Diktator die Kontrolle über die von Kuba inspirierte Karibikinsel Yara innehat. Gegen Ende wird der Kopf des Diktators mit Teufelshörnern geziert. Ein untrügliches Zeichen dafür, wer im kommenden Far Cry-Ableger die Rolle des Antagonisten spielen wird. Ob Castillo aber die vorherigen Bösewichte in den Schatten stellen kann, wird sich erst noch zeigen müssen.

„Far Cry 6“ wurde von Ubisoft Toronto entwickelt und erscheint Ende 2021 für Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Windows PC, exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie auf Stadia und Amazon Luna. Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft angeboten. Einen offiziellen Release-Termin hat Ubisoft bislang nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Möglicherweise wird der Publisher dies im Rahmen der Gameplay-Enthüllung nachholen.