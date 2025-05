Fallout-Serie auf Prime Video plant Abenteuer über bis zu sechs Staffeln hinweg

Fans der Fallout-Serie auf Prime Video haben Grund zur Freude. Während die zweite Staffel sehnlich erwartet wird, deutet alles darauf hin, dass uns das postapokalyptische Abenteuer noch für viele Jahre begleiten könnte. Aaron Moten, der in der Serie die Rolle des Maximus spielt, sprach kürzlich auf der Comic Con in Liverpool über die langfristigen Pläne der Serie. Laut Moten wurde ihm bereits beim Vertragsschluss eine Geschichte präsentiert, die sich über fünf bis sechs Staffeln erstrecken könnte.

„Als ich die Serie unterschrieb, gaben sie mir sowohl den Start- als auch den Endpunkt“, sagte Moten während des Panels. „Und dieser Endpunkt hat sich nicht verändert. Aber es ist ein Ende vom Typ Staffel 5, 6. Wir wussten immer, dass wir uns Zeit für die Charakterentwicklung nehmen würden.“

Erfolgreicher Start für Fallout

Warum ist Fallout so beliebt? Die erste Staffel der Fallout-Serie war ein riesiger Erfolg und konnte innerhalb von nur fünf Monaten mehr als 100 Millionen Aufrufe verzeichnen. Die Serie erhielt auch zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Preis für die beste Science-Fiction-Fernsehserie bei den Saturn Awards. Dieser Erfolg hat nicht nur Interesse an der Serie selbst geweckt, sondern auch dazu geführt, dass ältere Spiele der Fallout-Reihe, wie Fallout 4, wieder vermehrt gekauft wurden.

Die Serie, die von Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet für Amazon Prime Video kreiert wurde, basiert auf der beliebten Videospielreihe von Bethesda Game Studios. Sie schildert die Nachwirkungen des Großen Krieges von 2077 in einer alternativen, retrofuturistischen Welt. Die Hauptrolle der Lucy MacLean wird von Ella Purnell gespielt, während Aaron Moten als Maximus, ein Knappe der Bruderschaft aus Stahl, auftritt.

Herausforderungen und Möglichkeiten

Was könnte die Zukunft der Serie beeinflussen? Trotz der positiven Prognosen gibt es keine Garantie, dass die Serie tatsächlich bis zur sechsten Staffel fortgesetzt wird. TV-Produktionen sind oft unvorhersehbar. Veränderungen in den Zuschauerzahlen oder in den Produktionskosten können zu einem früheren Ende führen. Ebenso kann ein unerwarteter Popularitätsschub eine Verlängerung der Serie zur Folge haben. Die Pläne für Fallout scheinen jedoch beständig zu sein, da die Serie bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde, nachdem sie im April 2024 Premiere feierte.

Die zweite Staffel hat die Dreharbeiten bereits abgeschlossen und befindet sich nun in der Postproduktion. Amazon hat bisher noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber es ist möglich, dass die neue Staffel ähnlich wie die erste Staffel im Frühjahr 2026 erscheinen könnte. Bei einem zweijährigen Veröffentlichungszyklus könnte die Serie tatsächlich bis 2034 fortgesetzt werden, sollte sie die angestrebten sechs Staffeln erreichen.

Deine Meinung zählt!

