Anscheinend werden derzeit nicht nur in der realen Welt Hamsterkäufe getätigt und Vorräte angelegt. In Fallout 76 scheint sich die aktuelle Situation ebenso auszuwirken, sie lässt Spieler massenhaft Toilettenpapier horten.

Die neue Währung in Fallout 76: Klopapier

Ja, ihr lest richtig, die grassierende Corona-Pandemie veranlasst nicht nur in der Realität zu (unnötigen) Hamstereien, sondern lässt auch Spieler von „Fallout 76“ eine größere Menge Klopapier und Konserven horten. Natürlich mehr als Parodie, immerhin drohen die virtuellen Vorräte ebenso wenig auszugehen wie die realen und werden in der Welt einfach neu generiert.

Allerdings scheint das übermäßige Sammeln von Toilettenpapier zunehmend Auswirkungen im Spiel zu zeigen, denn plötzlich scheint der Wert von Klopapier enorm gestiegen zu sein. So passen immer mehr „Fallout“-Spieler die Preise des weißen Golds in ihren eigenen Shops an oder stellen ihren Schatz stolz zur Schau.

Normalerweise fällt Toilettenpapier in dem Bethesda-Game unter die Kategorie Schrott, der zur Herstellung neuer Ausrüstungsgegenstände genutzt werden kann, für sich allein jedoch eigentlich keinen Nutzen hat. Diese Zeiten sind offenbar vorbei, denn Klopapier wird in „Fallout 76“ zunehmend zur neuen Währung:

meanwhile, in fallout 76 pic.twitter.com/j1ZLHyYn40 — Patricia Hernandez (@xpatriciah) March 18, 2020

Wer also im Real-Life keines mehr abgekommen hat, kann sich vielleicht an der digitalen Version erfreuen – für ein bisschen Humor in Zeiten der Coronakrise. Für mehr Spielinhalte folgt am 7. April 2020 übrigens die neue kostenlose Erweiterung Wasterlanders für „Fallout 76“. Darin enthalten sind neue NPCs und Kreaturen, neue Dialoge und neue Ausrüstung.