Wenn große Entwicklerstudios jetzt mit der Arbeit an einem neuen Blockbuster beginnen, könnte die Entwicklung so lange dauern, dass die Titel erst für die PS6 erscheinen. Darüber denkt zumindest der Insider und Journalist Jason Schreier nach. Er könnte durchaus Recht behalten.

Blockbuster, die jetzt neu entwickelt werden, kommen vielleicht erst auf PS6

Spiele-Entwicklung ist aufwändig und kompliziert. Das stimmt erst recht für große Blockbuster wie „Red Dead Redemption 2“, Cyberpunk 2077 oder GTA 6. Dementsprechend lange dauert die Arbeit an solchen Titeln auch.

An Red Dead Redemption 2 soll zum Beispiel satte acht Jahre lang gearbeitet worden sein. Eine Konsolen-Generation hat in der Vergangenheit im Schnitt ungefähr sieben Jahre lang gehalten, bis ein Nachfolge-Modell kam.

Das würde bedeuten, dass Studios mit großen Budgets und ambitionierten Blockbuster-Projekten, die jetzt neu mit der Entwicklung eines riesigen AAA-Titels beginnen, womöglich erst damit fertig werden, wenn längst die PS6 erschienen ist.

Das glaubt auch Jason Schreier, der diesen Fun Fact twittert:

“Videospiel-Produktionszyklen sind so lang geworden, dass wenn ein Spiele Studio mit großem Budget jetzt mit der Arbeit an einem brandneuen Projekt beginnt, es wahrscheinlich für die PlayStation 6 ist.“ (Quelle: Twitter)

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Inhalt von Twitter immer anzeigen

Das heißt aber natürlich nicht, dass jetzt keine Spiele mehr für PS5 veröffentlicht werden würden. Es bedeutet auch nicht, dass jedes Spiel, dass jetzt in die Produktion startet, erst für PS6 erscheint. Hier dürften lediglich AAA-Blockbuster gemeint sein, deren komplette Entwicklung jetzt erst beginnt.

Kleinere Indiespiele oder AA-Titel brauchen nicht zwingend so lang wie ein ambitioniertes nächstes The Witcher, „Elder Scrolls 6“ oder das „Cyberpunk 2077“-Sequel und so weiter. Wobei natürlich auch viele Indie-Titel ebenfalls sehr lange in der Entwicklung stecken können. Auch Cross-Gen-Releases schließt Jason Schreier nicht aus.

Aber auch wenn das vielleicht überraschend klingt, gab es in der Vergangenheit bereits jede Menge Titel, die noch für ganz andere Konsolen angekündigt wurden, als die, auf denen sie dann letztlich erschienen sind. Spiele wie Dead Island 2 blicken auf eine sehr lange Entwicklungszeit mit vielen Kapriolen zurück.

Auf welches Spiel habt ihr bisher am längsten gewartet? Schreibt es uns in die Kommentare.