Emmy Awards 2021: Alle Emmy-Gewinner in diesem Jahr

Die 73. Emmy-Awards wurden am vergangenen Wochenende, den 19. September 2021 in Los Angeles feierlich verliehen. Bedingt durch die Corona-Pandemie fand im Gegensatz zu letztem Jahr eine Galaveranstaltung statt, die jedoch deutlich kleiner ausfiel als gewohnt. Gleichzeitig wurden bereits im Vorfeld die technischen Kategorien der begehrten Auszeichnung wie die besten Spezialeffekte im Rahmen der Creative Arts Emmy Award vergeben.

Als einer der großen Favoriten auf einen Emmy-Award ging die von Kritikern und Fans gefeierte „Star Wars“-Serie The Mandalorian von Disney Plus mit 24 Nominierungen ins Rennen um die begehrte Auszeichnung. Mit insgesamt 7 Emmy-Awards wurde der Space-Western von Jon Favreau schließlich in den technischen Kategorien ausgezeichnet, der Hauptpreis als beste Dramaserie blieb der Serie jedoch verwehrt, ebenso Preise für die Darsteller, Regie oder das Drehbuch. Stattdessen wurden die Spezialeffekte etwa der finalen Folge mit Cameo-Auftritt von Luke Skywalker (Mark Hamill) prämiert.

The Mandalorian räumt bei den ersten Emmy Awards 2021 ab

Gewinner und Verlierer der Emmy-Verleihung 2021

Die großen Gewinner der 73. Emmy-Verleihung 2021 waren unterdessen die als beste Comedy ausgezeichnete Serie „Ted Lasso“ von Apple TV+ mit 4 Emmys. Als bestes Drama durfte die Netflix-Serie „The Crown“ insgesamt 7 Emmy-Awards entgegennehmen, die damit als die meistprämierte Serie des Abends die Gewinnerliste anführt. Als beste Miniserie gewann „Das Damengambit“ als weitere Netflix-Produktion.

Die Streamingdienste wie Netflix, Apple TV+, Prime Video, Disney Plus und HBO Max waren die großen Abräumer der Emmy-Verleihung – was sicherlich nicht nur an der Corona-Pandemie lag. Inzwischen hat Hollywood verstanden, welche große Rolle die Streamingdienste mit ihren Eigenproduktionen am TV-Markt spielen.

Zu den Verlierern des Abends zählt etwa die Marvel-Serie WandaVision, die mit insgesamt 23 Nominierungen ähnlich wie „The Mandalorian“ zu den großen Favoriten zählte. Während schließlich andere am Ende als große Gewinner gefeiert wurden, konnten die beiden Disney-Serien hauptsächlich in den technischen Kategorien ihre Nominierungen in Preise umwandeln. Die Hauptpreise als beste Serie blieb beiden verwehrt.

Beste Comedyserie

Ted Lasso (Gewinner)

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Bester Hauptdarsteller – Comedyserie

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Gewinner)

Anthony Anderson – Black-ish

Michael Douglas – The Kominsky Method

William H. Macy – Shameless

Kenan Thompson – Kenan

Beste Hauptdarstellerin – Comedyserie

Jean Smart – Hacks (Gewinner)

Aidy Bryant – Shrill

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Allison Janney – Mom

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Bester Nebendarsteller – Comedyserie

Brett Goldstein – Ted Lasso (Gewinner)

Carl Clemons-Hopkins – Hacks

Kenan Thompson – Saturday Night Live

Bowen Yang – Saturday Night Live

Brendan Hunt – Ted Lasso

Nick Mohammed – Ted Lasso

Jeremy Swift – Ted Lasso

Paul Reiser – The Kominsky Method

Beste Nebendarstellerin – Comedyserie

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Gewinner)

Hannah Einbinder – Hacks

Aidy Bryant – Saturday Night Live

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Cecily Strong – Saturday Night Live

Juno Temple – Ted Lasso

Rosie Perez – The Flight Attendant



Beste Dramaserie

The Crown (Gewinner)

The Boys

Bridgerton

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us – Das ist Leben

Bester Hauptdarsteller – Dramaserie

Josh O’Connor – The Crown (Gewinner)

Sterling K. Brown – This Is Us

Jonathan Majors – Lovecraft Country

Regé-Jean Page – Bridgerton

Billy Porter – Pose

Matthew Rhys – Perry Mason

Beste Hauptdarstellerin – Dramaserie

Olivia Colman – The Crown (Gewinner)

Uzo Aduba – In Treatment

Emma Corrin – The Crown

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

MJ Rodriguez – Pose

Jurnee Smollett – Lovecraft Country

Bester Nebendarsteller – Dramaserie

Tobias Menzies – The Crown (Gewinner)

Michael K. Williams – Lovecraft Country

John Lithgow – Perry Mason

O. T. Fagbenle – The Handmaid’s Tale

Max Minghella – The Handmaid’s Tale

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale

Giancarlo Esposito – The Mandalorian

Chris Sullivan – This Is Us

Beste Nebendarstellerin – Dramaserie

Gillian Anderson – The Crown (Gewinner)

Aunjanue Ellis – Lovecraft Country

Helena Bonham Carter – The Crown

Emerald Fennell – The Crown

Madeline Brewer – The Handmaid’s Tale

Ann Dowd – The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski – The Handmaid’s Tale

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

Beste Miniserie

Das Damengambit (Gewinner)

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Underground Railroad

WandaVision

Bester Fernsehfilm

Dolly Parton’s Christmas on the Square (Gewinner)

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie’s Love

Uncle Frank

Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Ewan McGregor – Halston (Gewinner)

Paul Bettany – WandaVision

Hugh Grant – The Undoing

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

Leslie Odom, Jr. – Hamilton

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Kate Winslet – Mare of Easttown (Gewinner)

Michaela Coel – I May Destroy You

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Anya Taylor-Joy – Das Damengambit

Bester Nebendarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Evan Peters – Mare of Easttown (Gewinner)

Daveed Diggs – Hamilton

Jonathan Groff – Hamilton

Anthony Ramos – Hamilton

Paapa Essiedu – I May Destroy You

Thomas Brodie-Sangster – Das Damengambit

Beste Nebendarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Julianne Nicholson – Mare of Easttown (Gewinner)

Phillipa Soo – Hamilton

Renée Elise Goldsberry – Hamilton

Jean Smart – Mare of Easttown

Moses Ingram – Das Damengambit

Kathryn Hahn – WandaVision