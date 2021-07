Elex 2 vorbestellen ab sofort – alle Infos im Preorder-Guide

Elex von Piranha Bytes erhält einen offiziellen Nachfolger. Das Sequel mit dem schlichten Titel Elex 2 wurde bereits angekündigt und ihr könnt es ab sofort vorbestellen.

Es gibt zwar noch kein offizielles Releasedatum, aber laut Entwicklerstudio „erscheint es bald“. Die Onlinehändler wie Amazon geben aktuell den 31. Dezember 2021 als Platzhalter an. Doch dies wird sich noch einmal ändern, wenn das richtige Datum final kommuniziert wurde.

Bei den nachfolgenden Onlineshops könnt ihr es trotz fehlendem Termin für den Release schon jetzt vorbestellen, damit es pünktlich zum Launch bei euch zu Hause eintrifft:

„Elex 2“ erscheint für die Gaming-Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Auf welcher Plattform werdet ihr es spielen?

Was ist Elex 2, ein Sequel?

Wie wir es von Piranha Bytes gewohnt sind, ziehen alle Entscheidungen, die wir in solch einem RPG treffen, direkte Konsequenzen mit sich – und so ist es auch in „Elex 2“. Sie werden sich auf den Handlungsverlauf der Story auswirken und eure ganz eigene Geschichte prägen.

Inhaltlich geht es auf dem Planeten Magalan weiter, auf dem wir uns nun dank eines Jetpacks vollkommen frei bewegen respektive über die ganze Karte fliegen können. Denn die Story setzt einige Jahre nach dem Sieg von Jax über die Hybriden an, der nun eine neue Bedrohung am Himmel ausmacht. Die Kräfte von Dark Elex gefährden den gesamten Planeten, weshalb Jax noch einmal losziehen muss, um alle Fraktionen zu überzeugen, sich gemeinsam der feindlichen Invasion zu stellen.

Elex-Veteranen profitieren im 2. Teil übrigens von einer „stark verbesserten Steuerung“, wie Piranha Bytes bestätigt. Weiter gibt es NPCs aus dem ersten Teil, die sich an deine Taten erinnern werden und dir dann schlecht- oder wohlgesonnen gegenübertreten. Wir hoffen, ihr habt also niemanden zu doll geärgert in „Elex“? Das könnte euch in „Elex 2“ zum Verhängnis werden.