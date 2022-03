Elden Ring: Fundorte aller Fragmente für Karten – Map aufdecken – Guide

Elden Ring verfügt mit Zwischenland über einige riesige Spielwelt, die schon mit einer vollständig aufgedeckten Karte verwirren kann, weshalb die Orientierung hier und da recht schwierig ausfällt. Da sich die Weltkarte allerdings erst Stück für Stück zusammensetzen lässt, wenn ihr entsprechende Fragmente gefunden habt, sollte die Suche danach Priorität auf eurer Liste haben.

Seid ihr in einem Gebiet unterwegs, dessen Kartenfragment ihr noch nicht gefunden habt, werden euch auf der Karte keine landschaftlichen Details angezeigt, an denen ihr euch orientieren könnt. Um euch die Reise durch die unterschiedlichen Bereiche in „Elden Ring“ etwas einfacher zu gestalten, listen wir euch im Folgenden die Fundorte alles Fragmente für eure Karte auf.

Wo befinden sich die Kartenfragmente in Elden Ring?

Das Spiel gibt euch zwar insgesamt ziemlich wenig Hilfen, dennoch lässt es euch bei der Suche nach diesen Fragmenten nicht ganz allein. Die wichtigsten Hauptwege sowie Monolithen werden auf der noch nicht aufgedeckten Karte ganz unscheinbar angezeigt. Zoomt also am besten ein wenig herein und setzt euch bei dem jeweiligen Monolithen eine Markierung, der ihr im Anschluss folgen könnt. An einem solchen Pfeiler findet ihr die Kartenfragmente.

Elden Ring: Alle Fundorte für Goldene Saat

Fragment #1 – Karte: Limgrave, Westen

Direkt vor dem dem Sturmtor bei dem Ort der Gnade Vor dem Tor befindet sich das erste kleine Dorf beziehungsweise Lager der Soldaten von Godrick. An der Straße steht kaum übersehbar ein Monument, an dem ihr das erste Kartenfragment findet.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #2 – Karte: Limgrave, Osten

In der Nähe des Brunnen von Siofra an einer Stele an der östlichsten Straße von Limgrave, die direkt zu der Festung Haight und an den Ruinen im Nebelwald vorbeiführt.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #3 – Karte: Liurnia, Osten

Seid ihr im Seenland angekommen sucht den Ort der Gande Seeufer von Liurnia auf. Von dort aus folgt ihr der überschwemmten Straße mit den Laternen Richtung Nordwesten. Nach einem kurzen Spazierganz findet ihr auf der rechten Seite die Karte bei einem Monolithen.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #4 – Karte: Liurnia, Nord

Bei dem Ort der Gnade Torstadt der Akademie findet ihr die Karte für den nördlichen Bereich von Liurnia.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #5 – Karte: Liurnia, Westen

Ort der Gnade: Nördliches Seeufer von Liurnia. Geht von hier aus wenige Meter Richtung Norden und ihr findet den Monolithen am Wegesrand. Habt ihr die Akademie von Raya Lucaria durch das Osttor verlassen, wendet euch nach links und lauft durch das Wasser auf die andere Seite.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #5 – Karte: Drachenhügel

Ort der Gnade: Westlicher Drachenhügel. Wenige Meter in östliche Richtung den Weg entlang. Der Monolith steht auf der rechten Seite. Fast genau darunter befindet sich der Tiefe Brunnen des Siofra.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #6 – Karte: Caelid

Ort der Gnade: Südliches Sumpfufer von Aeonia. Auch hier befindet sich die Stele mit dem gesuchten Kartenausschnitt von Caelid direkt am Wegesrand und kurz vor dem Tor von Sellia.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #7 – Karte: Halbinsel der Tränen

Ort der Gnade: Wall von Schloss Morne. Reitet von diesem Punkt ein Stück weiter südlich und durchquert den Wall des vor euch liegenden Schlosses. Hier werdet ihr aus Richtung Schloss von einem Gegner mit riesigen Pfeilen beschossen. An der Stelle bei dem Monolithen kann er euch allerdings nicht treffen, sammelt also in Ruhe das Kartenfragment ein.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #8 – Karte: Altus-Plateau

Ort der Gnade: Kreuzung der Altus-Hochstraße. Geht bei der großen Kreuzung nicht Richtung der Königlichen Hauptstadt Leyndell, sondern nehmt die linke Abzweigung und folgt dem Pfad den Hügel hinauf. Auf der linken Seite werdet ihr nach einem kurzen Ritt die Stele finden.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #9 – Karte: Leyndell, Königliche Hauptstadt

Ort der Gnade: Außenwall – Phantombaum: Direkt bei dem großen Erdenbaum befindet sich auch ein weiterer Monolith. Kaum zu übersehen.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #10 – Siofra

Ort der Gnade: Ufer des Siofra. Nun geht es in die Unterwelt von „Elden Ring“. Ihr müsst mit dem Fahrstuhl im Brunnen von Siofra in Ost-Limgrave in den Untergrund fahren. Folgt dem Weg und nutzt auch den zweiten Aufzug. Ihr gelangt zu dem Ort der Gnade Ufer des Siofra. Lauft nun zu der großen Treppe. Auf der rechten Seite bei der Stele mit der Leiche davor findet ihr das nächste Kartenfragment.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Fragment #11 – Ainsel

Ort der Gnade: Schleusentor der Ainsel. Auch dieses Kartenfragment ist unter der Erde. Fahrt über den Brunnenboden an der Ainsel nach unten, kämpft euch durch die Höhle mit den gigantischen Ameisen bis zu den Uhl-Palastruinen. Bei dem Lagerfeuer mit dem Händler findet ihr das Kartenfragment.

© From Software/Bandai Namco

Fragment #12 – Gelmir

Verlasst das Haus Vulkan durch den normalen Ausgang und lauft nun dem Weg entlang. Bewacht von einer riesigen Spinne findet ihr hier an einer Stele das gesuchte Kartenfragment.

Fragment #13 – Karte: Gipfel der Riesen, Westen

Fragment #14 – Karte: Gipfel der Riesen, Osten

Fragment #15 – Karte: See der Verderbnis

Fragment #16 – Karte: Geheiligtes Schneefeld