Eingestelltes God of War-Multiplayer enthüllt: Zurück zu griechischen Wurzeln

Vor kurzem sind Bilder eines eingestellten God of War-Multiplayer-Spiels im Internet aufgetaucht, die für Aufsehen in der Gaming-Community sorgen. Ursprünglich von Bluepoint Games entwickelt, hätte das Spiel die God of War-Reihe vermutlich zurück nach Griechenland geführt, wie aus den Screenshots hervorgeht. Diese Bilder zeigen Tempel und Artefakte, die eindeutig von der griechischen Region inspiriert sind, sowie beeindruckend große Umgebungen, die für Multiplayer-Action ausgelegt zu sein scheinen.

Interessanterweise wird in den Bildern ein Ort beschrieben, der als „Hades‘ Waffenkammer“ bekannt ist. Obwohl unklar ist, ob Hades tatsächlich im Spiel aufgetreten wäre, deuten die Bilder darauf hin, dass dieser Ort eine wichtige Rolle gespielt hätte. Zwei verschiedene Zustände der Waffenkammer sind zu sehen: Einmal normal und einmal von einer roten Korrosion befallen, was auf eine Art Gameplay-Mechanik hindeuten könnte.

Was wäre das Setting des God of War-Multiplayer-Spiels gewesen?

Wie sah die griechische Kulisse aus? Die Bilder zeigen detailreiche Tempelinterieurs und Höhlen mit riesigen Schwefelbecken, die eine großflächige Kulisse bieten, die ideal für Mehrspieler-Aktivitäten erscheint. Die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie in der griechischen Mythologie hätte für viele Fans sicherlich einen nostalgischen Reiz gehabt.

Welche Pläne hatte Bluepoint Games für das Spiel? Bluepoint Games, bekannt für Remakes wie Demon’s Souls und Shadow of the Colossus, arbeitete intensiv an diesem Projekt, bevor es im Januar 2025 von Sony eingestellt wurde. Das Studio, das 2021 von Sony Interactive Entertainment übernommen wurde, war bekannt für seine beeindruckenden Neuauflagen, und viele hatten hohe Erwartungen an das Multiplayer-Projekt.

Was bedeutet die Absage für die Zukunft von God of War?

Welche anderen Gerüchte gibt es zur God of War-Serie? Obwohl das Multiplayer-Projekt eingestellt wurde, kursieren bereits Gerüchte über weitere God of War-Spiele. Ein interessantes Gerücht deutet auf ein 2.5D Metroidvania-Spiel hin, das 2026 erscheinen könnte und Kratos‘ Bruder Deimos als Protagonisten einführen würde.

Wohin könnte die Reise für Kratos gehen? Ein weiteres spannendes Gerücht besagt, dass das nächste Hauptspiel der Serie in Ägypten spielen könnte. Die Fans sind begeistert von der Aussicht, die ägyptische Mythologie zu erkunden, und es wird spekuliert, dass Kratos in diesem Spiel ein gebogenes ägyptisches Schwert, ähnlich einem Krummschwert oder einer Kopesh, führen könnte. Diese Informationen sind jedoch unbestätigt und sollten mit Vorsicht genossen werden.

Die God of War-Serie, die als eine der besten Action-Spielserien aller Zeiten gilt, hat sich mit ihren tiefgründigen Geschichten und ihren intensiven Kämpfen einen festen Platz im Herzen vieler Spieler erobert. Mit der Rückkehr zu den griechischen Wurzeln in einem möglichen Multiplayer-Spiel hätte sie sicherlich viele alte und neue Fans begeistern können. Was denkst du über die abgesagten Pläne und die Gerüchte über die Zukunft der Serie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!