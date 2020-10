Echo Dot 4, Echos Show 10 & Fire TV: Release-Termine und Preise

Amazon hat im Rahmen eines Events am 24. September 2020 neue Produkte vorgestellt, zu denen unter anderem der neue runde Echo Dot zählt. Weiterhin präsentierte der US-Konzern eine Sicherheitsdrohne, die auf den Namen Always Home hört und wohl das unwahrscheinlichste gerät darstellte, das uns Ende September gezeigt wurde. Eine Veröffentlichung in Deutschland sei geplant, sofern sie bei den Nutzern in Amerika populär werden sollte. Der Preis soll 249,99 US-Dollar betragen.

Dies Preis samt Verfügbarkeit der anderen kommenden Amazon-Geräte haben wir euch im Folgenden aufgelistet.

Diese neuen Amazon-Produkte erscheinen bald

Der Amazon Echo Dot 4 für 58,48 Euro erscheint am 22. Oktober 2020.

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Blaugrau Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen...

Stets bereit – Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht...

Der Amazon Echo Dot 4 für 97,47 Euro erscheint am 22. Oktober 2020.

Der neue Echo (4. Generation) | Mit herausragendem Klang, Smart Home-Hub und Alexa | Anthrazit Neuer Look, neuer Sound – Echo bietet satten, detailgetreuen Klang, der sich automatisch an jeden Raum anpasst....

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und mehr....

Stets bereit – Alexa kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker...

Der Amazon Echo Dot 4 mit Uhr für 68,22 Euro erscheint am 5. November 2020.

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Weiß Wir stellen vor: der neue Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch eine kurze Berührung...

Stets bereit – Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht...

Der Amazon Echo Show 10 für 243,69 Euro erscheint am 5. November 2020.

Der neue Echo Show 10 (3. Generation) | Hochauflösendes Smart Display mit Bewegungsfunktion und Alexa, Anthrazit Entwickelt, um Ihren Bewegungen zu folgen – Der 10,1-Zoll-HD-Bildschirm bewegt sich automatisch, sodass Videoanrufe,...

Bleiben Sie im Bild – Während Videoanrufen mit Freunden und Familie oder bei Fotoaufnahmen garantieren die...

Smart Home leicht gemacht – Richten Sie kompatible Zigbee-Geräte ganz ohne einen separaten Hub ein. Bitten Sie Alexa,...

Am 30. September 2020 ist der Amazon Fire TV Stick 2020 mit Alexa Fernedienung für 38,98 Euro erschienen.

Der neue Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät | 2020 Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich zu Fire TV Stick...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Serien per Sprachbefehl...

Dolby Atmos-Unterstützung und Klang in Heimkino-Qualität – Für ausgewählte Titel sorgt umfassender Dolby...

Der Amazon Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung für 29,23 Euro erscheint am 30. September 2020.

Wir stellen vor: Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät | 2020 Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Drücken und Alexa fragen – Suchen und starten Sie Serien über unterschiedliche Apps ganz einfach mit Ihrer Stimme.

Tausende Apps, Alexa Skills und Sender – einschließlich Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, ARD, ZDF, ProSieben,...