Ebola 3: Könnte das neue Indie-Game zum Survival-Horror-Hit mutieren?

Die Welt der Grusel-Games wird immer größer. Mit Ebola 3 hat das kleine Entwicklerteam Indie Game Studio nun einen weiteren Teil ihres Survival-Horror-Abenteuers veröffentlicht, der deutlich von den großen Klassikern Resident Evil und Silent Hill inspiriert ist.

Seit dem 1. September kann die Early Access-Version von Ebola 3 auf Steam heruntergeladen werden. Auch wenn die bisherigen Kritiken überwiegend positiv ausgefallen sind, ruhen sich die Macher nicht darauf aus.

„Wir planen eine Early-Access-Phase von ca. 2-4 Monaten.” […] „Unser Ziel ist es, mit Benutzern zu kommunizieren und Feedback zu erhalten, um die Qualität des fertigen Produkts zu verbessern.”

Bereits im Februar stand eine Demoversion von „Ebola 3“ zur Verfügung, in der es bereits auffällige Parallelen zu den eingangs erwähnten Klassikern gab. So erinnert das Polizeigebäude beispielsweise doch sehr an das Racoon City Police Department aus Resident Evil 2.

Darum geht es in Ebola 3

In der First-Person-Ansicht bewegen wir uns durch eine kanadische Stadt und treffen dabei auf Zombies und andere mutierte Gegner, die es zu bekämpfen gilt. Indie Game Studio beschreibt das Game selbst wie folgt:

„Je tiefer du in dieses mysteriöse Abenteuer eintauchst, desto mehr erfährst du über die schockierenden Ereignisse in Davids Leben und über die Klinik in der Brut Street. Die Handlung entwickelt sich rasant und verbindet dich mit einer mystischen und gefährlichen Geschichte, die in den besten Traditionen des Survival-Horror-Genres geschrieben wurde. Während des Spiels wirst du viele dunkle und atmosphärische Orte besuchen, verschiedene Rätsel lösen, verschiedene Gegner bekämpfen und verschiedene Entscheidungen treffen. Alles hängt von dir ab! Dieses gefährliche Abenteuer kann zwei Ausgänge haben.“

Was kann Ebola 3?

Drei Schwierigkeitsstufen stehen zur Auswahl. Zudem kann mit den meisten Objekten interagiert werden. Sammeln ist auch nicht ganz unwichtig, denn Geschosse müssen unter anderem selbst hergestellt werden.

Zur spielbaren Umgebung gehören 5 Locations. Die wohl Wichtigste davon ist „Krot-529“, eine unterirdische Wissenschaftseinrichtung, die der Ursprung allen Übels ist.

Klingt vielversprechend und sieht auch wirklich nicht schlecht aus, wie die ersten Gameplay-Videos zeigen.

„Ebola 3“ kann bei Steam (sogar im preisgünstigen Bundle) oder auf der Entwickler-Homepage für den PC erworben werden. Ob das Game irgendwann auch für Konsolen erhältlich sein wird, steht noch in den Sternen.