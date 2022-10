Minecraft-YouTuber Dream zeigt nach 8 Jahren sein Gesicht, Fans reagieren nicht nur positiv

Vor wenigen Tagen hat YouTuber Dream das erste Mal in seiner Karriere sein Gesicht gezeigt. Der 23-Jährige hatte die Aktion auf Twitter angekündigt und auf YouTube eine Premiere gestartet. Im Vorhinein war die Spannung bei seinen Fans groß, viele freuten sich über die Entscheidung. Im Nachgang kamen allerdings vermehrt unschöne Nachrichten.

Das knapp sechsminütige Video besteht auf Dreams Seite vor allem aus einer Emotion: Nervosität. Immer wieder betont er, dass er gar nicht wisse, wie er das jetzt machen soll. Stehend, dass sein Kopf aus dem Blickfeld der Webcam ragt, läuft er unsicher in seinem Zimmer auf und ab. Letztendlich entscheidet er sich dazu, sich seine typische Maske vor das Gesicht zu halten.

„Ich bin so nervös grade, nehme ich sie einfach runter? … Hi, es fühlt sich so komisch an das erste Mal in eine Kamera zu sprechen. Hi, mein Name ist Clay, auch bekannt als Dream. Vielleicht habt ihr von mir gehört, vielleicht nicht.“