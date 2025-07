Dragon Ball eröffnet ersten Laden in Tokio – Fans feiern 40 Jahre Jubiläum

Die San Diego Comic-Con 2025 hat wieder einmal Sammler und Fans aus aller Welt begeistert. Bandai hat eine beeindruckende Kollektion von S.H.Figuarts-Exklusivartikeln vorgestellt, die nun für die breite Öffentlichkeit zur Vorbestellung verfügbar sind. Diese Sammlung umfasst drei faszinierende Dragon Ball-Sammlerstücke und eine atemberaubende Godzilla-Figur, inspiriert von Godzilla Minus One.

S.H.Figuarts Dragon Ball Exklusivartikel

Welche Dragon Ball Figuren sind erhältlich? Unter den Exklusivartikeln von Bandai sticht der S.H.Figuarts Große Affe Vegeta hervor. Diese detaillierte Figur ist für 220 Euro erhältlich und wird mit einem Stand sowie mehreren austauschbaren Händen, Schwänzen und Augen geliefert. Fans von Dragon Ball Super: Super Hero, die den Film 2022 im Kino gesehen haben, werden sich über die neue Beast Gohan-Figur freuen, die für 90 Euro angeboten wird. Beide Figuren sind für eine Veröffentlichung im Februar 2026 vorgesehen, jedoch sind die Stückzahlen begrenzt, also sichere dir deine Exemplare schnellstmöglich.

Zusätzlich zu diesen beiden Figuren gibt es noch den S.H.Figuarts Große Dämonenkönig Piccolo, der als exklusive Edition für 100 Euro erhältlich ist. Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich und es lohnt sich, schnell zuzugreifen, da diese Artikel limitiert sind.

Godzilla SDCC Exklusivartikel

Was bietet die Godzilla Kollektion? Die S.H.MonsterArts Godzilla (2023) – SDCC Exklusiv Edition ist ein weiteres Highlight dieser Kollektion. Diese Figur kostet 180 Euro und ist ein Muss für jeden Godzilla-Fan. Godzilla, der als König der Monster bekannt ist, ist seit seinem Debüt im Jahr 1954 ein fester Bestandteil der Popkultur und hat in zahlreichen Filmen und Medienformaten mitgewirkt.

Die Darstellung von Godzilla als kolossales prähistorisches Monster, das durch nukleare Strahlung erweckt wird, hat ihn zu einem Symbol für die Gefahren von Nuklearwaffen gemacht. Diese exklusive Edition ist inspiriert von der neuesten Filmadaption, Godzilla Minus One, und bietet Fans eine einzigartige Gelegenheit, ein Stück dieser ikonischen Geschichte zu besitzen.

Dragon Ball eröffnet ersten offiziellen Laden

Was bedeutet der erste Dragon Ball Laden? In einer weiteren spannenden Ankündigung wurde bekannt gegeben, dass die Dragon Ball Anime-Serie ihren ersten permanenten Laden in Tokio, Japan, eröffnet. Diese Eröffnung im Herbst 2025 ist ein weiterer Meilenstein für die Serie, die ihr 40-jähriges Jubiläum feiert.

Leider konnte der Schöpfer der Serie, Akira Toriyama, dieses Ereignis nicht mehr miterleben, da er am 1. März 2024 verstorben ist. Toriyama hat mit Dragon Ball eine der erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten geschaffen und einen bedeutenden Einfluss auf die Manga- und Anime-Industrie ausgeübt.

Was denkst du über die neuen Exklusivartikel von Bandai und die Eröffnung des ersten Dragon Ball Ladens? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!