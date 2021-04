Dontnod hat 5 neue Spiele in der Pipeline und wird sie selbst veröffentlichen

Dontnod Entertainment hat uns seit seiner Gründung im Jahr 2008 viele wunderbare Spiele wie die Life is Strange-Reihe, Vampyr oder Tell Me Why beschert. In den kommenden Jahren sollen allerdings noch einige weitere Titel von dem französischen Entwickler erscheinen. Allerdings möchte Dontnod diesmal selbst Publisher sein.

Ganze 5 neue Spiele von Dontnod

Laut eines aktuellen Geschäftsberichts sind zwischen den Jahren 2022 und 2025 ganz fünf neue Spiele von den LiS-Begründern geplant. Nachdem das Studio den Fortlauf der „Life is Strange“-Reihe, wie der kommende Ableger True Colors zeigt, in die Hände von Entwickler Deck Nine und Publisher Square Enix gelegt hat, möchte sich Dontnod offenbar neuen IPs, Ideen und Möglichkeiten widmen.

Denn nicht nur möchte das Pariser Studio die Games selbst entwickeln, sondern künftig ebenso die Funktion des Publishers übernehmen. Bislang hat Dontnod Entertainment für die Veröffentlichung und Vermarktung der Games mit Publishern wie Square Enix, Capcom und zuletzt mit Bandai Namco Entertainment und Focus Home Interactive zusammengearbeitet. „Tell Me Why“ ist sogar in Kollaboration mit Microsoft als Exklusivtitel für die Xbox-Plattformen entstanden.

Die Zusammenarbeit mit Focus Home Interactive möchte Dontnod hierbei für weitere gemeinsame Spiele, die bislang lediglich den Namen Projekt 7 und Projekt 8 tragen, fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Dontnod Entertainment übrigens einen operativen Umsatz von 23,6 Millionen Euro, was 31 Prozent mehr Umsatz sind im Vergleich zum Jahr 2019 mit 18,0 Millionen Euro.

Das neuste Spiel ist Twin Mirror, das bereits am 1. Dezember 2020 erschienen und ein weiteres narratives Story-Adventure ist. Der Titel ist in Kooperation mit Bandai Namco entstanden und erzählt die Geschichte des Journalisten Sam Higgs, der seinen Verstand in einem komplexen Gedankenpalast verbirgt. Erneut stehen Entscheidungen im Mittelpunkt des Geschehens.