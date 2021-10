Jetzt seid ihr dran: Wart ihr schon einmal auf der DoKomi und falls ja, was waren eure Highlights? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

#DoKomi2022 Zu Beginn der DigiKomi konnten wir Euch endlich das Datum der nächsten DoKomi präsentieren! Wir freuen uns schon Euch am 4. & 5. Juni wieder in Düsseldorf willkommen zu heißen!^__^ [ artwork by @Nami_nyaa ❤️ ] pic.twitter.com/hdGbTw2NsV

Auf der DoKomi ist alles rund um die Themen Anime und Manga vertreten. In den letzten Jahren lockte die Expo regelmäßig über 650 Aussteller, Händler und Künstler an. Mit dabei waren darüber hinaus ebenfalls auch immer wieder verschiedene Ehrengäste , etwa die japanische Mangaka Mayumi Nagashi („Airasan, oshikake raretemasu!“).

Bereits seit 2009 findet die DoKomi, was eine Abkürzung für „Deutscher Comic Market“ ist, auf Japanisch „doitsu komikku māketto“, immer für zwei Tage in Düsseldorf statt. Auch letztes und dieses Jahr konnte die Messe durchgeführt werden, wenn auch Corona-bedingt mit etwas weniger Besuchern als in den Vorjahren. Erstmals fand 2020 zudem die DigiKomi statt, eine Hybrid-Veranstaltung aus Online- und Live-Programm.

Auf der offiziellen Website der Convention gaben die Veranstalter bekannt, die DoKomi 2022 wird am 4. und 5. Juni 2022 in Düsseldorf stattfinden. Der Vorverkauf für Deutschlands größte Anime- und Manga-Expo startet übrigens schon im Dezember . Ein genauer Termin steht noch nicht fest, dürfte jedoch bald kommuniziert werden.

