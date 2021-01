Disney Plus: Liste aller neuen Serien und Filme im Februar 2021

© Disney Plus

Der Februar ist für alle Abonnenten von Disney Plus ein besonderer Monat, schließlich wird der Streaming-Dienst am 23. Februar durch die neue Kategorie Star erweitert, die sich vor allem an ein erwachsenes Publikum richtet. Mittlerweile sind erste Titel bekannt, die dort laufen werden.

Mit Star als vollintegrierter Teil von Disney Plus wird an diesem Tag übrigens auch der Preisanstieg des Disney Plus-Abos für die europäische Nutzer erfolgen. Alle weiteren Infos dazu haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Disney Plus: Neue Filme und Serien im Februar 2021

Die neue Erwachsenensparte Star bringt euch Ende Februar zahlreiche Klassiker aus dem Film- sowie Serienbereich. Euch erwarten Inhalte wie „Family Guy“, „24“, „Desperate Housewives“, „Prison Break“, „Lost“„Black-ish“, „Akte X“ oder „How I Met Your Mother“. An Filmen erwartet euch unter anderem die „Stirb Langsam“-Reihe mit Bruce Willis als New Yorker Polizist John McClane. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird diese Liste noch weiter wachsen. Disney kann womöglich noch nicht alle kommenden Inhalte für Star ankündigen.

Star Originals sind zum Beispiel die Hulu-Serie „Love, Victor“, die eine Fortsetzung zu dem Kinofilm „Love, Simon“ darstellt sowie die Thrillerserie „Big Sky“, die sich um zwei entführte Schwestern und die dramatischen Ermittlungsarbeiten im Hintergrund dreht.

Abseits von Star dürfen sich Abonnenten auf die Serie „Im Haus der Eulen“, einige Bibi & Tina-Inhalte sowie die 2. Staffel zu der Dokumentationsreihe „Unser Kosmos: Die Reise geht weiter“ freuen. Alle Inhalte, die im Februar 2021 neu zu Disney Plus hinzugefügt werden, haben wir euch im Folgenden übersichtlich aufgelistet.

Disney Plus im Februar 2021

5. Februar

Willkommen im Haus der Eulen (Staffel 1)

Robots

Bibi & Tina – Der Film

Bibi & Tina: Voll Verhext

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs

12. Februar

An die Töpfe, fertig, lecker! (Staffel 1-2)

Car S.O.S. (Staffel 7) – National Geographic

Die Beni Challenge (Staffel 1-3)

Faszination Supercars (Staffel 1) – National Geographic

19. Februar

Flora & Ulysses

Eine unberechenbare Familie (Staffel 1)

Gag Attack (Staffel 1)

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter (Staffel 2) – National Geographic

23. Februar

Start des Star-Programms 24 Family Guy Lost Desperate Housewives How I Met Your Mother Prison Break Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI Atlanta Black-ish



26. Februar

Die Yukon-Tierärztin (Staffel 6) – National Geographic

Flicka 2

Flicka 3 – Beste Freunde

Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen (Staffel 4) – National Geographic

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D (Staffel 6)

Mickey Go Local (Kurzfilme)

Tierduell (Staffel 1)