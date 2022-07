Discord funktioniert bald endlich auch auf der Xbox

Discord und Xbox gehen bald Hand in Hand. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern, dann funktionieren die Discord-Anrufe und -Gruppenchats endlich auch so richtig auf der Xbox. Das bedeutet, dass das Ende von nervigen Doppel-Headset-Lösungen und schlechtem Lautsprecher-Sound in greifbare Nähe rückt. Richtigem Crossplay mit entsprechenden Voicechats steht dann nichts mehr im Wege.

Discord-Anrufe kommen endlich richtig auf die Xbox

Darum geht’s: Wer auf dem PC mit Freund*innen spielt, unterhält sich nebenher höchstwahrscheinlich über Discord. Wer aber im Crossplay auch mit Leuten zusammen spielt, die auf einer Xbox zocken, kennt das Problem: Weil es auf der Xbox One und Xbox Series S/X bisher keine Discord-Anwendung oder -Integration gibt, schaffen nur Notlösungen Abhilfe.

Das bedeutet, dass einige Menschen zum Beispiel kleine In-Ear-Kopfhörer unter Headsets anziehen, immer nur einen EarPod drin haben oder Discord auf einem mobilen Gerät wie Tablet oder Smartphone laufen lassen – was alles extrem suboptimal funktioniert und für eigentlich alle Involvierten vor allem nervig ist. Aber die Zeiten sind jetzt zum Glück bald vorbei.

Discord kommt auf die Xbox! Microsoft rollt aktuell schon die ersten Testläufe aus. Das heißt im Klartext, dass momentan bereits die ersten Leute ausprobieren können, wie das mit Discord auf der Xbox läuft und ob es Probleme gibt. Allerdings steht die Funktion vorerst nur Teilnehmer*innen des Xbox Insider-Programms zur Verfügung. Normalerweise dauert es dann aber höchstens noch einige Wochen oder wenige Monate, bis so ein Feature auch für die breite Öffentlichkeit erscheint.

So soll Discord auf Xbox Series S/X und der Xbox One funktionieren

Ihr benötigt ein iOS oder Android-Gerät und darauf die Xbox Mobile-App. Leider müssen die Discord-Anrufe und Chats nämlich noch über den Umweg eures Telefons oder Tablets auf die Xbox übertragen werden. Dafür müsst ihr natürlich die Accounts verknüpfen, auch wenn ihr das bereits erledigt habt. Startet ihr dann einen Call in der Discord-App, könnt ihr den per Knopfdruck auf die Xbox übertragen.

Das Ganze funktioniert auch mit der Desktop-App oder der Web-Anwendung, dann erhaltet ihr einen QR-Code zum Einscannen, der eure Xbox-App auf dem Smartphone öffnet. Außerdem soll euch auch ein Prompt auf dem Xbox-Dashboard angezeigt werden, der euch zum Ausprobieren animiert. Dort gibt es dann ebenfalls einen QR-Code zum Scannen für die Xbox- und die Discord-App auf eurem iOS- oder Android-Gerät.

Der große Wermutstropfen dabei bleibt natürlich, dass es immer noch keine richtige Discord-App auf der Xbox gibt. Ihr könnt auch nach der Einführung der Funktion keinen Discord-Anrufen oder Gruppenchats direkt von eurer Xbox beitreten. Stattdessen müsst ihr den Umweg über die Mobile-App nehmen, aber immerhin funktioniert es jetzt überhaupt.

Freut ihr euch drauf? Wie habt ihr das Problem bisher immer gelöst? Was wünscht ihr euch noch? Schreibt es uns in die Kommentare!