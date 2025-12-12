Diablo 4 Lord of Hatred: Paladin kehrt zurück, neue Region Skovos erkundbar

Mit einem großen Knall hat Blizzard auf den Game Awards 2025 das zweite große Add-on für Diablo 4 angekündigt: Lord of Hatred. Die Erweiterung erscheint am 28. April 2026 und führt die Handlung der ersten Erweiterung Vessel of Hatred fort. In diesem Kapitel wird der Konflikt gegen Mephisto, den Herrn des Hasses, dramatisch zugespitzt – und du kannst dich ab sofort mit einer neuen Klasse ins Abenteuer stürzen.

Paladin jetzt spielbar in Season 11

Welche neue Klasse gibt es in Diablo 4? Der beliebte Paladin aus Diablo 2 feiert sein Comeback. Wer die Erweiterung Lord of Hatred vorab kauft, kann ihn bereits jetzt in der laufenden Season 11 spielen. Der Paladin nutzt heilige Magie, Schild und Hammer, um Dämonen zu vernichten – und dürfte mit seinen Unterstützungs- und Tankfähigkeiten vielen Builds neue Möglichkeiten eröffnen.

Eine zweite neue Klasse ist ebenfalls geplant, wurde aber noch nicht offiziell enthüllt. Blizzard hat lediglich bestätigt, dass sie ebenfalls Teil der Erweiterung sein wird.

Neue Region Skovos erstmals erkundbar

Was erwartet dich in der neuen Spielwelt? Mit Skovos betrittst du ein völlig neues Gebiet in Sanctuary, das bislang noch in keinem Diablo-Spiel erkundet werden konnte. Die Inselgruppe südwestlich von Nahantu gilt als Ursprungsort der menschlichen Zivilisation und war einst Heimat von Lilith und Inarius.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Skovos bringt nicht nur frische Schauplätze, sondern auch neue Gegner, Quests und Endgame-Aktivitäten. Die düstere Atmosphäre und die komplexe Geschichte machen die Region zu einem wichtigen Schauplatz im Kampf gegen Mephistos Verderbnis.

Endgame-Inhalte und Gameplay-Überarbeitungen

Welche spielerischen Neuerungen bringt Lord of Hatred? Die Erweiterung liefert ein ganzes Bündel an Verbesserungen, die sich Fans schon lange wünschen. Dazu gehören unter anderem:

Loot-Filter zur besseren Übersicht und gezieltem Farmen

zur besseren Übersicht und gezieltem Farmen Rückkehr des Horadrim-Würfels für verbesserte Item-Crafting-Möglichkeiten

für verbesserte Item-Crafting-Möglichkeiten Talismansystem , das Setboni freischaltet

, das Setboni freischaltet Überarbeitete Skilltrees für alle Klassen mit neuen Varianten und höheren Levelgrenzen

Auch beim Endgame wird nachgelegt. Mit War Plans kannst du deinen Fortschritt strategisch planen. Die Echoing Hatred-Herausforderungen richten sich an besonders starke Builds. Und wer eine Pause vom Dämonenschlachten braucht, kann sich in der neuen Angelmechanik beim Fischen entspannen.

Alle Inhalte der drei Editionen im Überblick

Welche Version von Lord of Hatred lohnt sich? Je nach Edition bekommst du unterschiedliche Inhalte und Boni. Hier die vollständige Übersicht:

Edition Inhalte Standard Edition Paladin-Klasse, Vessel of Hatred DLC Deluxe Edition Standard-Inhalte plus Mini-Chimären-Pet Skorch, Skartaran-Basilisk-Reittierpaket, High-Heavens-Kosmetikset, Premium Battle Pass Bundle Ultimate Edition Alle Deluxe-Inhalte plus Umbral Knights Rüstungssets (6 Sets), 3.000 Platinum, Steed of the Shining Realm Bundle, Tymn (Trophäe), Ascent of the Just Stadtportal-Skin

Die Story: Finale Konfrontation mit Mephisto

Wie geht die Handlung weiter? Nach den Ereignissen aus Vessel of Hatred steht nun das große Finale der Age of Hatred-Saga an. Der Wanderer muss sich Mephisto stellen, dessen Verderbnis sich in Sanctuary ausbreitet. Dabei kommt es zu einem brisanten Bündnis: Ausgerechnet Lilith verbündet sich mit dir, um Mephisto aufzuhalten – ganz im Sinne ihrer kryptischen letzten Worte am Ende der Hauptstory.

Die Geschichte führt dich tief in die Mythologie der Diablo-Reihe, und mit Skovos als historischem Zentrum der Menschheit gibt es genug Stoff für neue Enthüllungen.

Jetzt verfügbar für PC und Konsole

Wo kannst du Diablo 4: Lord of Hatred spielen? Die Erweiterung erscheint für alle Plattformen, auf denen Diablo 4 bereits verfügbar ist: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Der Pre-Purchase ist ab sofort im deutschen Battle.net Store, im PlayStation Store und im Microsoft Store möglich.

Wenn du jetzt vorbestellst, kannst du nicht nur sofort die Paladin-Klasse spielen, sondern erhältst auch Zugriff auf Vessel of Hatred – und bist bestens vorbereitet, wenn Lord of Hatred am 28. April 2026 erscheint.

Was sagst du zur Rückkehr des Paladins und dem neuen Setting Skovos? Wirst du dich mit Lilith verbünden, um Mephisto aufzuhalten? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!