Devolver Digital heiratet Serious Sam-Entwickler Croteam

Unter der Flagge von Devolver Digital hat Croteam zuletzt Serious Sam 4, weitere HD-Ports zum Franchise oder gar The Talos Principle veröffentlicht. In Zukunft soll die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen noch einfacher vonstattengehen.

Devolver Digital und Croteam tun sich zu einem Unternehmen zusammen, Devolver kauft Croteam wohl auf, wenn wir die Pressemitteilung des zu Scherzen aufgelegten Publishers richtig interpretieren.

Devolver Digital und Croteam: Die Hochzeitsglocken läuten!

Laut offizieller Stellungnahme sei es über eine Dekade her, dass Croteam nach einem neuen Partner gesucht habe, der ihnen dabei helfen sollte, ihre Spiele bestmöglich zu vermarkten. Zum Release-Zeitraum von Serious Sam 3 sei es dann so weit gewesen. Seither arbeiteten sie Hand in Hand und alles nahm seinen Lauf.

„Seitdem haben Croteam und Devolver Digital bei dutzenden Spielen zusammengearbeitet. Von der wilden Serious Sam-Reihe bis zum preisgekrönten The Talos Principle auf PC, Konsolen, VR und Mobile-Plattformen. Croteam und Devolver Digital haben sich so lange gedatet, dass wir entschieden haben, weiterzumachen und zu heiraten.“

Devolver erklärt weiter, dass sich diese Fusion nicht direkt auf die Arbeitsbeziehung der beiden Unternehmen auswirken wird. Alles bleibt also beim Alten, Croteam „behält die totale, kreative Freiheit“, während Devolver weiterhin „dumme Empfehlungen ausspricht, die Croteam einfach immer ignoriert“.

In der Zukunft dürfen wir Games wie „The Talos Principle 2“, neue „Serious Sam“-Spiele und wohl eine „neue IP von Croteam und den Croteam Incubator-Studios“ erwarten. Fans des Publishers und des Entwicklerstudios werden also weiterhin mit ordentlich Content versorgt.

Worum geht es eigentlich in Serious Sam 4?