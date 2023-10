Der Ruf: Finde die versteckte Stätte in Assassin’s Creed Mirage – Das ist der Fundort

Recht früh in Assassin’s Creed Mirage erhaltet ihr von Nihal die Quest Der Ruf. Innerhalb dieser Aufgabe müsst ihr euch auf die Suche nach der versteckten Stätte machen. Denn hier werdet ihr mit sehr guter Ausrüstung belohnt, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Wie beginne ich die Quest Der Ruf?

Sobald ihr in AC Mirage von Nihal die Quest Alte Wunden abgeschlossen habt, könnt ihr mit der Aufgabe Der Ruf weitermachen. Bedenkt aber, dass es sich hierbei um eine optionale Nebenquest handelt, die ein wenig Zeit in Anspruch nimmt und für den Fortgang der Handlung keine Rolle spielt.

Alle wichtigen Quests und Hauptmissionen haben wir euch in diesem Guide aufgelistet.

© Ubisoft

Wo befindet sich in Mirage die versteckte Stätte?

Die versteckte Stätte befindet sich nördlich der Dünen von Dur-Kurigalzu mitten in der Wüste.

Den geheimen Eingang zur versteckten Stätte findet ihr konkret innerhalb der Nördlichen Oase. Springt in den kleinen See und taucht hier nach ganz unten. Folgt im Anschluss dem Unterwassertunnel bis hinein in den Isu-Tempel.

Bei der nördlichen Oase in der Wüste findet ihr einen geheimen Eingang, der euch zur versteckten Stätte führt. © Ubisoft

Wie enthülle ich die Geheimnisse in der versteckten Stätte?

Sobald ihr euch in dem Isu-Tempel befindet, gilt es die Geheimnisse der Kammer zu enthüllen, aber wie geht das? An diesem Ort gibt es insgesamt drei Altäre, in die ihr jeweils mehrere Scherben einsetzen könnt.

Diese Scherben findet ihr jeweils bei einem NPC, der irgendwo in der Spielwelt von Mirage zu finden ist. Am besten bestehlt ihr einen solchen NPC einfach, um in den Besitz einer Scherbe zu kommen. Im Anschluss könnt ihr den Gegenstand in der versteckten Stätte bei den Altären ablegen.

Wo ihr in AC Mirage alle 10 Scherben findet, erklären wir in diesem Guide im Detail.

Der Ruf: Was befindet sich in der Kammer?

Für jeden Altar, der mit der erforderten Anzahl an Scherben ausgestattet wurde, erhaltet ihr einen Gegenstand des Isu-Sets. Dieses besteht aus einer Montur, einem Schwert und einem Dolch.

2 Rätselhafte Scherben ablegen : Das Samsaama (Dolch)

: Das Samsaama (Dolch) 3 Rätselhafte Scherben ablegen : Shamshire-e Zomorrodnegar (Schwert)

: Shamshire-e Zomorrodnegar (Schwert) 5 Rätselhafte Scherben ablegen: Milads Montur

Möchtet ihr mehr Details zu der Isu-Rüstung erfahren, lest euch gerne diesen Guide durch.

Hinweis: Ihr könnt übrigens mit jeder gefundenen Scherben im Tempel auftauchen und diese einsetzen, aber auch warten, bis ihr alle zehn in eurem Besitz habt, um direkt die komplette Ausrüstung zu erhalten.

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts.