Demon Slayer: DVD und Blu-ray zum Film angekündigt

Die Geschichte rund um Tanjiro und seine Schwester Nezuko kann momentan große Erfolge verzeichnen. Nach der Anime-Adaption der Mangareihe „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ folgte letztes Jahr in Japan ein passender Film mit dem Titel „Mugen Train“, der direkt an die Ereignisse der 1. Staffel anknüpfen soll.

Hierzulande soll der Film ab dem 29. April in den Kinos laufen. Nun wurde ebenfalls ein Releasetermin für die DVD und Blu-ray zum Film angekündigt, wenn auch vorerst nur für Japan.

Mugen Train: DVD und Blu-ray im Juni

Mit einem kurzen Video, in dem Ausschnitte aus dem Film zu sehen sind, wurde über Twitter der Termin angekündigt: In Japan erscheinen die DVD und Blu-ray zu „Mugen Train“ am 16. Juni 2021.

"Kimetsu no Yaiba Mugen Train" will be released on Blu-ray & DVD in Japan on June 16th, 2021!pic.twitter.com/icNtvPygRx — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 15, 2021

Wann es im Rest der Welt so weit sein wird, ist noch unklar. In den USA soll zumindest eine digitale Version des Films ab dem 22. Juni verfügbar sein, was die Hoffnung auf eine zeitgleiche Veröffentlichung hierzulande weckt.

Demon Slayer auf Erfolgskurs

„Demon Slayer – The Movie: Mugen Train“ ist mittlerweile der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten in Japan und überholt damit sogar Klassiker wie „Titanic“.

Im weltweiten Vergleich konnte sich der Anime-Film ebenfalls gegen andere beliebte Anime-Adaptionen durchsetzen und übertraf sogar Kassenschlager wie „Your Name – Gestern, heute und für immer“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“.

© Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Der Film setzt direkt am Ende der ersten Staffel an. Tanjiro und seine Kameraden begeben sich auf eine Mission im sogenannten Mugen-Zug, aus dem zahlreiche Menschen plötzlich verschwunden sind. Gemeinsam mit der Feuersäule versuchen sie, den gefährlichen Dämon an Bord des Zuges zu stoppen.