Schon seit einigen Monaten befindet sich die Mobile-Version von Dead by Daylight in bestimmten Ländern in einer Beta-Phase. Dazu zählt auch Deutschland. Nun steht jedoch der offizielle und weltweite Release des kostenlosen Spiels fest, der noch so einige Gratis-Boni für bereits Registrierte bereithält.

Dead by Daylight für Android und iOS

Wie auch bei der PC- und Konsolen-Version von „Dead by Daylight“ handelt es sich um ein asymmetrisches Horrorspiel bei dem vier Überlebende gegen einen Killer antreten. Der Mobile-Titel wird jedoch kostenlos verfügbar sein und etwas weniger umfangreich. Die Spielerfahrung soll jedoch die gleiche bleiben.

Dafür wurden die Benutzeroberfläche, die Steuerung und die allgemeinen Mechaniken des Spiels entsprechend an mobile Geräte, wie Smartphones oder Tablets, angepasst. Die Mindestanforderungen für „Dead by Daylight: Mobile“ lauten dabei wie folgt:

Apple

OS: iOS 11

Hardware: iPhone SE, 6S oder neuer

Android

OS: Android v7.0 (Nougat OS)

Hardware: Samsung Galaxy S7 oder neuer

Dead by Daylight: So überlebt ihr den Deathslinger!

Kostenlose Belohnungen für Vorregistrierte

Wer sich jetzt noch für die Pre-Registration anmeldet, erhält noch einige Geschenke. Darunter sind zahlreiche Schillernde Scherben mit denen In-App-Käufe getätigt werden können sowie mehrere coole Outfits:

© Behaviour Interactive

Erscheinen soll die Mobile-Variante von „Dead by Daylight“ nun offiziell am 16. April 2020 für Android und iOS auf der ganzen Welt. Ab diesem Tag könnt ihr das Horrorspiel via App Store und Google Play Store kostenlos herunterladen und die kostenlosen Boni einsacken. In Deutschland besteht bis dahin auch noch die Möglichkeit die Beta-Version zu zocken.